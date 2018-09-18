В Хабаровском крае сохранят региональные льготы для пожилых людей

Речь идет о таких льготах, как ежемесячная денежная выплата на проезд в общественном транспорте, компенсация расходов на услуги ЖКХ, бесплатное обеспечение ряда стоматологических услуг. То же самое касается полной компенсации расходов на проезд на транспорте по социальным нуждам междугороднего сообщения. Людям также будут возмещать затраты на проезд на дачные участки на пригородном автомобильном, железнодорожном и водном транспорте в период дачного сезона.