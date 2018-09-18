В Хабаровском крае сохранят региональные льготы для пожилых людей

Posted 18 сентября 2018, 08:42
Published 18 сентября 2018, 08:42
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Согласно проектам законов, все региональные меры поддержки, которыми в настоящее время пользуются жители после выхода на пенсию, будут распространяться и на граждан, достигших 55 и 60 лет.
Речь идет о таких льготах, как ежемесячная денежная выплата на проезд в общественном транспорте, компенсация расходов на услуги ЖКХ, бесплатное обеспечение ряда стоматологических услуг. То же самое касается полной компенсации расходов на проезд на транспорте по социальным нуждам междугороднего сообщения. Людям также будут возмещать затраты на проезд на дачные участки на пригородном автомобильном, железнодорожном и водном транспорте в период дачного сезона.
Некоторые меры поддержки предусмотрены для работающих в сельской местности специалистов социальной сферы, ветеранов труда и неработающих пожилых граждан.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в Законодательное собрание Приморского края в сентябре также были внесены законопроекты, закрепляющие право пользования всеми региональными льготами для лиц предпенсионного возраста.
Спикер краевого парламента Александр Ролик подчеркнул, что на депутатские инициативы уже получено положительное заключение врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко.
«Принимая во внимание, что законопроект направлен на сохранение стабильности правового регулирования в социальной сфере, а также обеспечение соблюдения и защиты прав граждан, поддерживаю принятие данного законопроекта»
, - говорится, в частности, в заключении главы края.