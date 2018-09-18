Видео с пьяной Ольгой Бузовой попало в соцсети

Posted 18 сентября 2018, 07:44
Published 18 сентября 2018, 07:44
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Видео, где Ольга Бузова навязывает людям свою компанию, предлагая им то выпить, то поспать, размахивает мобильным телефоном и в целом ведёт себя неадекватно, разлетелось по социальным сетям мгновенно. Подобное поведение привело в недоумение даже поклонников ведущей телепроекта «Дом-2».
Однако другие отмечают, что ничего страшного в ее поступках не видят и даже обвиняют возмущенных в ханжестве и лицемерии. По их мнению, в подобном пьяном состоянии был практически каждый.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке 26 августа в кинотеатре «Океан» с 13 до 15 часов проходила романтическая акция. Местные жители могли пожениться под хиты Ольги Бузовой в исполнении симфонического оркестра. По данным пресс-службы канала ТНТ, это мероприятие приурочено к началу реалити-шоу «Замуж за Бузову», в котором известная светская львица будет устраивать личную жизнь на глазах у сотен тысяч зрителей. По заверениям создателей передачи, такого проекта на российском телевидении еще не было.