Видео с пьяной Ольгой Бузовой попало в соцсети

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке 26 августа в кинотеатре «Океан» с 13 до 15 часов проходила романтическая акция. Местные жители могли пожениться под хиты Ольги Бузовой в исполнении симфонического оркестра. По данным пресс-службы канала ТНТ, это мероприятие приурочено к началу реалити-шоу «Замуж за Бузову», в котором известная светская львица будет устраивать личную жизнь на глазах у сотен тысяч зрителей. По заверениям создателей передачи, такого проекта на российском телевидении еще не было.