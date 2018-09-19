Более 3 тысяч семей пострадавших от ЧС получили выплаты из краевого бюджета

В Приморье по поручению врио губернатора края Андрея Тарасенко продолжают работать 103 комиссии по оценке ущерба, нанесенного стихией в августе-сентябре. По последним данным из краевого финансового резерва выплаты получили уже 3 846 семей – 51,4 миллиона рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы краевой администрации, разовая материальная помощь за утрату урожая, на восстановление повреждённых водой домов, за частичную или полную утрату имущества возможна благодаря реализации госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2020 годы. Размер компенсаций составит от 10 до 100 тысяч рублей. Работа по формированию списков пострадавших граждан продолжается. С просьбой о помощи Приморскому краю врио губернатора Андрей Тарасенко обратился к президенту России Владимиру Путину 12 сентября. Глава государства дал поручение Правительству России оказать необходимую помощь региону по ликвидации последствий стихии. Приморье получит федеральные средства на компенсацию пропавшего из-за ливней урожая. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что приморцы, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, смогут получить единовременную финансовую помощь без договора страхования.