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Posted 20 сентября 2018, 08:09

Published 20 сентября 2018, 08:09

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Недалеко от Владивостока «спасли» рыболовное судно

20 сентября 2018, 08:09
Сюжет
Учения
Двусторонние морские учения береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю и Восточного регионального управления Национального агентства морской полиции Республики Корея состоялись сегодня, 20 сентября, в заливе Петра Великого, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Морские полицейские и приморские пограничники отработали манёвры по оказанию помощи судну, терпящему бедствие в море.

Суть учений заключалась в том, что группа террористов захватила рыболовную шхуну «Saturn», которая следовала из Находки в Пусан. Экипаж российского промыслового судна заперся в румпельном отделении.

В ходе учений на поиски судна вылетел вертолёт авиации ФСБ России КА-27. После обнаружения судна он навёл на него корабль береговой охраны России «Сапфир». Однако, в связи с наличием на борту заложников и членов экипажа, было принято решение не применять оружие на поражение, а использовать для остановки судна подразделения специального назначения Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю и Восточного регионального управления Национального агентства морской полиции Республики Корея.

В дальнейшем группы высадились на борт рыболовной шхуны абордажным способом, обезвредили террористов и освободили заложников. Но потом стало известно, что одному из злоумышленников удалось привести в действие взрывное устройство на захваченном российском судне, в результате чего возник пожар. Несколько членов экипажа получили ожоги различной степени тяжести, двое оказались за бортом.

Аварийно-спасательной группе корабля «Сапфир» удалось ликвидировать пожар, а бортовое плавсредство патрульного корабля Республики Корея подняли людей из воды и доставили на борт для оказания медицинской помощи.

За действиями морских полицейских и приморских пограничников пристально следили главы двух делегаций.

«Мы закрепили те элементы, которые уже были достигнуты и пройдены на прошлых учениях. Но, при этом, ежегодно мы стараемся вводить на учениях новые элементы, которые ранее не были использованы. Каждый раз обстановка «диктует» различные условия, к которым мы обязательно должны быть готовы. Сейчас все манёвры выполнены на «отлично». Считаю, что цели были достигнуты. И в следующем году, на официальном визите в Южную Корею, мы повторим наш успех», - отметил заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, контр-адмирал Андрей Филимонов.

Напомним, торжественная церемония встречи патрульного корабля Национального агентства морской полиции Республики Корея состоялась во вторник, 18 сентября.

#Новости#Общество#Владивосток#Учения#Фоторепортаж#Пограничники#Морское судно
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