Недалеко от Владивостока «спасли» рыболовное судно

«Мы закрепили те элементы, которые уже были достигнуты и пройдены на прошлых учениях. Но, при этом, ежегодно мы стараемся вводить на учениях новые элементы, которые ранее не были использованы. Каждый раз обстановка «диктует» различные условия, к которым мы обязательно должны быть готовы. Сейчас все манёвры выполнены на «отлично». Считаю, что цели были достигнуты. И в следующем году, на официальном визите в Южную Корею, мы повторим наш успех», - отметил заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, контр-адмирал Андрей Филимонов.