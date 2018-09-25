Двух гималайских абсолютно диких медвежат спасли в Приморье

Сотрудники центра сообщили, что одинокие медвежата просто бродили по проезжей части без медведицы, поэтому их решили забрать и привезти их в центр реабилитации. По мнению специалистов, это пара поздних медвежат и, скорее всего, они появились на свет на два месяца позже своих собратьев – в марте текущего года.