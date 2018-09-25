Двух гималайских абсолютно диких медвежат спасли в Приморье

Posted 25 сентября 2018, 01:06
Published 25 сентября 2018, 01:06
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Сотрудники центра сообщили, что одинокие медвежата просто бродили по проезжей части без медведицы, поэтому их решили забрать и привезти их в центр реабилитации. По мнению специалистов, это пара поздних медвежат и, скорее всего, они появились на свет на два месяца позже своих собратьев – в марте текущего года.
На сегодняшний день состояние двух подопечных центра стабильное. Медвежата здоровы и скоро смогут снова вернуться в тайгу. Однако сотрудники центра заметили, что они абсолютно дикие. Поэтому, прежде чем отпустить животных «во взрослую жизнь», необходимо их вырастить в условиях реабилитационного центра.
«При приближении сотрудника центра к клетке, медвежата виснут в вертикальном положении и замирают, как летучие мыши. Поэтому мы быстро кладём кашу и уходим, чтобы не создавать лишний стресс малышам. Совсем скоро мы переведём их в другой, просторный вольер на улице», - рассказали сотрудники центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных «Центр Тигр».
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о другом случае выхаживания медвежат. Так, в марте текущего года в приморский центр реабилитации «Тигр» из Амурской области специалистам привезли двух маленьких бурых подопечных. Малыши не ели около десяти дней, поэтому в руки специалистов попали сильно истощёнными.