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Posted 26 сентября 2018, 02:46

Published 26 сентября 2018, 02:46

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Приморский школьник путешествовал в вагоне с углём

26 сентября 2018, 02:46
В Приморье транспортные полицейские прервали путешествие подростка в вагоне с углём. Его маме, не уследившей за школьником, тоже досталось, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным отделения информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по ДФО, инцидент случился на станции Спасск-Дальний. В линейный пункт полиции от дежурной по станции Кнорринг поступила информация о том, что в вагоне с углём находится подросток.

Прибывшие к месту происшествия транспортные полицейские выяснили, что ребёнку 13 лет и он учится в средней школе №4 города Спасска-Дальнего.

Школьник рассказал стражам правопорядка, что после уроков решил пойти погулять на железную дорогу. Увидев на станции грузовой поезд, мальчик решил прокатиться на подножке, а после того, как состав тронулся, он перелез в вагон и доехал до станции Кнорринг.

Сотрудники ведомства и инспекторы по делам несовершеннолетних провели воспитательную беседу с ребёнком и его матерью. К слову, её привлекли к административной ответственности.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, как транспортные полицейские поймали беглого детдомовца на хабаровском вокзале. Юноша прибыл в краевой центр из Комсомольска-на-Амуре.

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