Приморский школьник путешествовал в вагоне с углём

Posted 26 сентября 2018, 02:46
Published 26 сентября 2018, 02:46
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
По данным отделения информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по ДФО, инцидент случился на станции Спасск-Дальний. В линейный пункт полиции от дежурной по станции Кнорринг поступила информация о том, что в вагоне с углём находится подросток.
Прибывшие к месту происшествия транспортные полицейские выяснили, что ребёнку 13 лет и он учится в средней школе №4 города Спасска-Дальнего.
Школьник рассказал стражам правопорядка, что после уроков решил пойти погулять на железную дорогу. Увидев на станции грузовой поезд, мальчик решил прокатиться на подножке, а после того, как состав тронулся, он перелез в вагон и доехал до станции Кнорринг.
Сотрудники ведомства и инспекторы по делам несовершеннолетних провели воспитательную беседу с ребёнком и его матерью. К слову, её привлекли к административной ответственности.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, как транспортные полицейские поймали беглого детдомовца на хабаровском вокзале. Юноша прибыл в краевой центр из Комсомольска-на-Амуре.