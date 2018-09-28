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Posted 28 сентября 2018, 07:23

Published 28 сентября 2018, 07:23

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

На Приморье идут ливни с грозами, ветер и похолодание

28 сентября 2018, 07:23
Сюжет
Погода
В День Тигра, который приморцы отметят 30 сентября, в крае ожидается ухудшение погодных условий. В отдельных районах не исключена вероятность прохождения ливней с грозами, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на портал «Примпогода».

Ухудшение погодных условий приморцы, по словам синоптиков, заметят уже в субботу, 29 сентября. В регионе ближе к вечеру возможны небольшие дожди.

Днём 30 сентября во Владивостоке временами пройдёт небольшой дождь, вечером - умеренный дождь. Ночью 1 октября ожидается сильный дождь с количеством 15-30 миллиметров осадков за 12 часов и менее. Вероятна гроза со шквалистым усилением ветра до 15-19 метров в секунду.

В мэрии города водителей всех видов транспорта просят соблюсти дополнительную осторожность при движении по городу. Все службы жизнеобеспечения уже готовы к ликвидации последствий, вызванных неблагоприятными погодными условиями.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», приморские синоптики вынесли окончательный вердикт по поводу тайфуна «Трами». Прямого влияние на погоду в регионе он не окажет, но ветер всё-таки усилит.

По данным портала «Примпогода», на выходных «Трами» пройдёт вдоль Японских островов, обрушив на них проливные дожди и ураганный ветер. В понедельник, 1 октября, вихрь выйдет на Курильские острова, а в дальнейшем уйдёт в Тихий океан.

#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Дождь
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