Новогодние гулянья на центральной площади Владивостока заменит ярмарка

Posted 28 сентября 2018, 01:04
Published 28 сентября 2018, 01:04
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Глава Владивостока в ходе совещания утвердил предложенную идею. Концепция предполагает, что городская ёлка останется на центральной площади города. Здесь же развернётся новогодняя ярмарка.
На Спортивной набережной Владивостока специалисты администрации города установят новогодний городок с ледяными горками, аттракционами, а также площадкой для выступления артистов.
Разработкой концепции занимается творческая мастерская «33+1». Её руководитель Павел Шугуров разработал проект переноса новогодних гуляний ещё четыре года назад. В настоящее время бывший главный художник Владивостока поддерживает инициативу городской администрации и активно работает над созданием современной концепции городского праздника.
Новогодние гулянья во Владивостоке всегда проходили на площади. Исключением был только 1985 год, когда площадь была закрыта на ремонт. Управление культуры поддерживает идею переноса.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в прошлом году на центральной площади Владивостока было установлено светодинамическое новогоднее дерево, оформленное в стиле русского расписного узора. Не только главный синоптик региона Борис Кубай, но и мэрия Владивостока выражали надежду, что конструкция главного символа Нового года будет устойчива к сильным ветрам столицы, из-за которых ёлки не раз падали. Также официальные ёлки были установлены к празднику в микрорайоне Снеговая Падь, на улице Русской и на острове Русском, на острове Попова (её пользователи сети окрестили самой депрессивной ёлкой), в сквере Суханова, на площади Окатовой и в посёлке Трудовое.