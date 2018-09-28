Новогодние гулянья на центральной площади Владивостока заменит ярмарка

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в прошлом году на центральной площади Владивостока было установлено светодинамическое новогоднее дерево, оформленное в стиле русского расписного узора. Не только главный синоптик региона Борис Кубай, но и мэрия Владивостока выражали надежду, что конструкция главного символа Нового года будет устойчива к сильным ветрам столицы, из-за которых ёлки не раз падали. Также официальные ёлки были установлены к празднику в микрорайоне Снеговая Падь, на улице Русской и на острове Русском, на острове Попова (её пользователи сети окрестили самой депрессивной ёлкой), в сквере Суханова, на площади Окатовой и в посёлке Трудовое.