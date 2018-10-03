Новый врио губернатора Приморья жёстко высказался в отношении мэра Владивостока

«В оставшийся месяц, пока позволяют погодные условия, нужно уделить большое внимание ремонту дорог. Впереди зима – надо сделать так, чтобы люди не мучились. Мы готовы поддержать вопросы финансирования по дорожным работам. Необходимо рассмотреть возможность приобретения снегоуборочной техники, в том числе малогабаритной, которая могла бы ездить по дворам, очищать. Потому что те коллапсы, которые возникают в городе, связанные с рельефом, они всегда вызывают недовольство у жителей. И опыт работы такой есть, в гораздо более заснеженных регионах. Здесь надо брать и количеством техники, и правильным ее распределением. Думаю, что мы с профильным управлением поработаем по этим задачам», – отметил он.