Новый врио губернатора Приморья жёстко высказался в отношении мэра Владивостока

Posted 3 октября 2018, 08:15
Published 3 октября 2018, 08:15
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
«Я встречался сегодня с мэром, призвал его работать вместе, отбросить те эмоции, которые были. Впереди подготовка к отопительному сезону, завершение работ по благоустройству, принятие бюджета – это судьба города, 620 тысяч его жителей, в столь ответственный период. И если он не готов к этому, то ему не место в моей команде», Олег Кожемяко.
К слову, сейчас перед мэрией Владивостока стоят важные задачи – подготовка к отопительному сезону, благоустройство территории и ремонт дорог. Олег Кожемяко озвучил ряд задач, на которые нужно обратить особое внимание.
«Безусловно, сейчас нужно продолжать плановую подготовку к отопительному сезону. Нужно завершать эту работу: внимательно посмотреть запасы, чтобы везде было топливо, аварийно-ремонтные бригады, обеспеченные всем необходимым», – сказал он.
Врио губернатора обозначил также необходимость ремонта дорог и сделал акцент на организации качественной работы по уборке снега зимой.
«В оставшийся месяц, пока позволяют погодные условия, нужно уделить большое внимание ремонту дорог. Впереди зима – надо сделать так, чтобы люди не мучились. Мы готовы поддержать вопросы финансирования по дорожным работам. Необходимо рассмотреть возможность приобретения снегоуборочной техники, в том числе малогабаритной, которая могла бы ездить по дворам, очищать. Потому что те коллапсы, которые возникают в городе, связанные с рельефом, они всегда вызывают недовольство у жителей. И опыт работы такой есть, в гораздо более заснеженных регионах. Здесь надо брать и количеством техники, и правильным ее распределением. Думаю, что мы с профильным управлением поработаем по этим задачам», – отметил он.
Олег Кожемяко подчеркнул, что работа органов краевой и муниципальной власти предусматривает, в первую очередь, «заботу о людях».
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что 2 октября мэр Владивостока Виталий Веркеенко на своей странице в Instagram опубликовал заявление на увольнение по собственному желанию с 11 октября текущего года. Глава региона Олег Кожемяко успелотреагировать на заявление Веркеенко. О решении главы города он узнал из социальных сетей. Врио губернатора сказал, что для него всё происходящее странно - с подобным Олег Николаевич никогда не сталкивался. Настоящим шоком такое заявление стало и для владивостокцев.
Веркеенко занял кресло мэра Владивостока меньше года назад –в декабре 2017 года. РИА «Восток-Медиа» опубликовало подборку самых ярких заявлений и решений Виталия Веркеенко на посту главы города.
Сегодня, 3 октября, в свой день рождения решил также уволиться вице-мэр Владивостока Алексей Литвинов. Эту информациюподтвердили в мэрии.