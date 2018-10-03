Всему голова: чем живёт рынок основного продукта питания России

В цельнозерновом хлебе цена строится примерно по такому же стандарту. Стоимость ингредиентов составляет примерно четверть стоимости продукта, однако заработок пекаря с такой булки примерно в два раза больше. Кроме того, ремесленникам приходится компенсировать потери, примерно 15% продукции не попадает на магазинную полку. Но маржа в 40-50% позволяет им не экономить на качестве. Вся оставшаяся сумма, как и в случае с простым хлебом, это торговая надбавка. Она будет меньше, если пекарь сам продаёт свой продукт.