Сотрудники сгоревшего конного клуба во Владивостоке рассказали, кто это сделал

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», накануне во Владивостоке произошёл серьёзный пожар в конно-спортивном клубе «Фаворит». Сено вспыхнуло моментально и охватило стоявшие рядом постройки – денники с лошадьми. Сотрудники клуба начали спасать своих животных, среди которых 45 лошадей и шесть собак. Четыре человека, в том числе и директор клуба, получили ожоги. Также пострадали и четыре лошади. Сейчас специалисты ставят животным капельницы, чтобы избежать серьёзных последствий: животные надышались дымом. Во всём произошедшем ещё предстоит разобраться специалистам.