Сотрудники сгоревшего конного клуба во Владивостоке рассказали, кто это сделал

Posted 5 октября 2018, 05:37
Published 5 октября 2018, 05:37
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Как рассказала корреспонденту агентства Наталья Дзюмак, территория клуба находится в свободном доступе. Люди часто гуляют и смотрят на лошадей. Вот и в этот раз на рулоне сена играли три мальчика 9-10 лет.
«Я не знаю, что они сделали, но сено сразу же вспыхнуло, а мальчики убежали. Когда убегали, крикнули нашему работнику, что всё горит. Мы начали тушить, конечно, полыхало очень сильно. Вокруг сена у нас построены денники. Нам пришлось их сломать, чтобы вывести лошадей из огня», Наталья Дзюмак.
К слову, все животные в канун наступления холодов остались без корма.
«В течение лета мы закупали, собирали и складировали сено. А теперь всё сгорело, животные остались без корма на зиму. Люди скидывают понемногу денег, ну в основном те, кто тренируются и занимаются. Есть те, кто со стороны помощь оказывает», – рассказала Наталья.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», накануне во Владивостоке произошёл серьёзный пожар в конно-спортивном клубе «Фаворит». Сено вспыхнуло моментально и охватило стоявшие рядом постройки – денники с лошадьми. Сотрудники клуба начали спасать своих животных, среди которых 45 лошадей и шесть собак. Четыре человека, в том числе и директор клуба, получили ожоги. Также пострадали и четыре лошади. Сейчас специалисты ставят животным капельницы, чтобы избежать серьёзных последствий: животные надышались дымом. Во всём произошедшем ещё предстоит разобраться специалистам.