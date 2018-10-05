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Posted 5 октября 2018, 05:37

Published 5 октября 2018, 05:37

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Сотрудники сгоревшего конного клуба во Владивостоке рассказали, кто это сделал

5 октября 2018, 05:37
Сюжет
Пожар
Сотрудники конно-спортивного клуба «Фафорит» рассказали, кто устроил поджог, сообщает РИА «Восток-Медиа». По мнению одного из тренеров, виноваты в случившемся дети.

Как рассказала корреспонденту агентства Наталья Дзюмак, территория клуба находится в свободном доступе. Люди часто гуляют и смотрят на лошадей. Вот и в этот раз на рулоне сена играли три мальчика 9-10 лет.

«Я не знаю, что они сделали, но сено сразу же вспыхнуло, а мальчики убежали. Когда убегали, крикнули нашему работнику, что всё горит. Мы начали тушить, конечно, полыхало очень сильно. Вокруг сена у нас построены денники. Нам пришлось их сломать, чтобы вывести лошадей из огня», Наталья Дзюмак.

К слову, все животные в канун наступления холодов остались без корма.

«В течение лета мы закупали, собирали и складировали сено. А теперь всё сгорело, животные остались без корма на зиму. Люди скидывают понемногу денег, ну в основном те, кто тренируются и занимаются. Есть те, кто со стороны помощь оказывает», – рассказала Наталья.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», накануне во Владивостоке произошёл серьёзный пожар в конно-спортивном клубе «Фаворит». Сено вспыхнуло моментально и охватило стоявшие рядом постройки – денники с лошадьми. Сотрудники клуба начали спасать своих животных, среди которых 45 лошадей и шесть собак. Четыре человека, в том числе и директор клуба, получили ожоги. Также пострадали и четыре лошади. Сейчас специалисты ставят животным капельницы, чтобы избежать серьёзных последствий: животные надышались дымом. Во всём произошедшем ещё предстоит разобраться специалистам.

#Новости#Пожар#Происшествие#ГУ МЧС России#Кони
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