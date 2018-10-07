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Posted 7 октября 2018, 00:30

Published 7 октября 2018, 00:30

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Синоптики рассказали, какая погода ждёт приморцев на следующей неделе

7 октября 2018, 00:30
Сюжет
Погода
В начале очередной рабочей недели в Приморье установится солнечная погода. На большей части края осадков не ожидается. Однако уже к середине недели погодные условия могут ухудшиться, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на портал «Примпогода».

Синоптики рассказали о том, что небольшие дожди могут сохраниться в начале рабочей недели лишь в северных районах Приморье. К середине недели дожди и вовсе прекратятся, но на территории региона похолодает. В горных районах края столбик термометра может опуститься до −6 градусов, а минимальная температура воздуха по краю будет находиться в пределах от 0 до +9 градусов.

Во Владивостоке температура воздуха ночью не поднимется выше 7 градусов тепла, а в дневное время суток – не выше 16 градусов.

Сегодня, 7 октября, погода ещё будет радовать приморцев теплом. Так, В Уссурийске воздух прогреется до 19 градусов, а в Находке – до 20 градусов тепла.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха увеличится до 18 градусов.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», приморские синоптики озвучили окончательную траекторию тайфуна «Конг-рей» - сильные дожди ожидаются на востоке Приморского края.

«В настоящий момент это, с высокой долей вероятности, окончательная траектория вихря. Смещаясь по такой траектории, вихрь может оказать влияние на погоду Приморского края. Над морем увеличатся градиенты, на побережье усилится ветер. На востоке края возможны сильные дожди», - рассказали в Примгидромете.

#Новости#Общество#Погода#Владивосток
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