Синоптики рассказали, какая погода ждёт приморцев на следующей неделе

Синоптики рассказали о том, что небольшие дожди могут сохраниться в начале рабочей недели лишь в северных районах Приморье. К середине недели дожди и вовсе прекратятся, но на территории региона похолодает. В горных районах края столбик термометра может опуститься до −6 градусов, а минимальная температура воздуха по краю будет находиться в пределах от 0 до +9 градусов.