МИД России вручил ноту послу Нидерландов в столице

Posted 9 октября 2018, 13:47
Published 9 октября 2018, 13:47
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
Как сообщает RNS, в ноте отмечено, что Россия воспринимает ситуацию с задержанием и высылкой своих граждан с территории Нидерландов как провокацию из-за линии Российской Федерации в ОЗХО, которая выступает против политизации деятельности международной структуры и вменения ей атрибутивных функций в нарушении КЗХО и Устава ООН.
Также пресс-служба российского МИД добавила, что на встрече с журналистами в Гааге на тему предполагаемой подготовки атаки хакеров на ОЗХО Москва ответила тем, что оценивает этот выпад ни что иное, как провокационную пропагандистскую кампанию против своей страны.
По словам российских политиков, такие действия негативно отражаются на двусторонних отношениях, за которые ответственен Амстердам.
Ранее 4 октября 2018 года Министр обороны Нидерландов Анк Бейвелелд заявила о высылке четырех россиян с территории государства в апреле текущего года. Они были заподозрены в проведении кибератаки на штаб-квартиру ОЗХО. После этого американское Министерство юстиций также обвинило семерых граждан России в злонамеренной хакерской активности в отношении США и их стран-союзников.
Глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал ситуацию, как пример мегафонной дипломатии и пренебрежения установленными нормами. Он отметил, что визит в Гаагу был «рутинным».