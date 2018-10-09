МИД России вручил ноту послу Нидерландов в столице

Ранее 4 октября 2018 года Министр обороны Нидерландов Анк Бейвелелд заявила о высылке четырех россиян с территории государства в апреле текущего года. Они были заподозрены в проведении кибератаки на штаб-квартиру ОЗХО. После этого американское Министерство юстиций также обвинило семерых граждан России в злонамеренной хакерской активности в отношении США и их стран-союзников.