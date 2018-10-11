На защиту от ЧС Приморью направят четыре миллиарда рублей

«Постоянные наводнения приводят к разрушению социальной инфраструктуры, ущербу более 10 миллиардов рублей, портятся дороги. У людей возникает желание покинуть эти места из-за того, что каждый год приходится восстанавливать свой дом. Поэтому строительство дамб – это наиболее надежный способ сохранить территорию, уберечь ее до разрушения. В связи с этим Дмитрий Анатольевич поручил Министерству природных ресурсов и Министерству финансов выделить краю необходимую сумму 3,7 миллиарда рублей на строительство водозащитных сооружений», – цитирует Кожемяко пресс-служба краевой администрации.