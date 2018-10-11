На защиту от ЧС Приморью направят четыре миллиарда рублей

Posted 11 октября 2018, 07:39
Published 11 октября 2018, 07:39
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
По словам главы региона, в Приморье разработали план по защите населённых пунктов от паводков. Данный план подразумевает проектирование и строительство береговых защитных линий, дамб на территории 13 населённых пунктов в Уссурийском, Михайловском, Октябрьском районе, Спасске-Дальнем, Дальнегорске, Лесозаводске. На 2019-2022 годы требуется предварительно 4,3 миллиарда рублей.
«Постоянные наводнения приводят к разрушению социальной инфраструктуры, ущербу более 10 миллиардов рублей, портятся дороги. У людей возникает желание покинуть эти места из-за того, что каждый год приходится восстанавливать свой дом. Поэтому строительство дамб – это наиболее надежный способ сохранить территорию, уберечь ее до разрушения. В связи с этим Дмитрий Анатольевич поручил Министерству природных ресурсов и Министерству финансов выделить краю необходимую сумму 3,7 миллиарда рублей на строительство водозащитных сооружений», – цитирует Кожемяко пресс-служба краевой администрации.
Руководитель края также добавил, что часть денег предусмотрят и в краевом бюджете.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что врио губернатора Приморья Олег Кожемяко встретился с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Одной из тем для обсуждения стало строительство жилья для различных категорий граждан, в том числе для дольщиков. Медведев поручил главе региона найти для этого дополнительные мощности. Кроме того, стороны обсудили тему ликвидации последствий наводнений и реализации плана по строительству дамб и берегоукрепления.