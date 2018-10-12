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Posted 12 октября 2018, 06:17

Published 12 октября 2018, 06:17

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Во Владивостоке закроют движение трамваев – временно

12 октября 2018, 06:17
В столице Приморья на один день закроют движение трамваев. Ограничение вызвано работами «Примводоканала», сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы мэрии, движение трамваев во Владивостоке будет закрыто в воскресенье, 14 октября. Сотрудники управления транспорта администрации города уточнили, что специалисты «Приморского водоканала» в этот день будут проводить аварийный ремонт в районе площади Луговая, поэтому приостановка трамваев – вынужденная мера.

Уточняется, что в понедельник, 15 октября, трамвайное движение будет осуществляться по обычному расписанию.

«Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, им рекомендовано заранее планировать свои маршруты», – добавили в мэрии

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на одной из центральных улиц Владивостока почти на месяц перекроют часть дороги. С понедельника, 15 октября, по 11 ноября во Владивостоке будет перекрыт дорожный проезд в районе дома № 6 на улице Суханова. Здесь специалисты КГУП «Приморский водоканал» проведут работы по перекладке аварийного водопровода.

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