Во Владивостоке закроют движение трамваев – временно

Posted 12 октября 2018, 06:17
Published 12 октября 2018, 06:17
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
По информации пресс-службы мэрии, движение трамваев во Владивостоке будет закрыто в воскресенье, 14 октября. Сотрудники управления транспорта администрации города уточнили, что специалисты «Приморского водоканала» в этот день будут проводить аварийный ремонт в районе площади Луговая, поэтому приостановка трамваев – вынужденная мера.
Уточняется, что в понедельник, 15 октября, трамвайное движение будет осуществляться по обычному расписанию.
«Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, им рекомендовано заранее планировать свои маршруты», – добавили в мэрии
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на одной из центральных улиц Владивостока почти на месяц перекроют часть дороги. С понедельника, 15 октября, по 11 ноября во Владивостоке будет перекрыт дорожный проезд в районе дома № 6 на улице Суханова. Здесь специалисты КГУП «Приморский водоканал» проведут работы по перекладке аварийного водопровода.