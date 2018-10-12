Во Владивостоке закроют движение трамваев – временно

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на одной из центральных улиц Владивостока почти на месяц перекроют часть дороги. С понедельника, 15 октября, по 11 ноября во Владивостоке будет перекрыт дорожный проезд в районе дома № 6 на улице Суханова. Здесь специалисты КГУП «Приморский водоканал» проведут работы по перекладке аварийного водопровода.