Приморцам пора готовиться к холодному дыханию осени

Со среды, 17 октября, в регионе будет господствовать антициклон, который обеспечит солнечную и достаточно спокойную погоду фактически на всей территории края. Небольшие осадки возможны только в северных районах Приморья. Однако к концу рабочей недели начнётся изменение холодной воздушной массы, вторгшейся за фронтами и распространившейся над краем. В связи с этим днём станет теплее, а ночи по-прежнему будут прохладными.