Приморцам пора готовиться к холодному дыханию осени

Posted 15 октября 2018, 04:21
Published 15 октября 2018, 04:21
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
По данным портала «Примпогода», в понедельник и вторник, 15 и 16 октября, погода в регионе будет неустойчивой. Над регионом пройдёт высотный вихрь. В это время по краю возможны небольшие или умеренные осадки. Температурный фон ночью составит −5… +7 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +6… +13 градусов.
В краевом центре при температуре +5… +8 градусов небольшие осадки возможны в ночь на вторник, 16 октября. Днём воздух прогреется до +9… +12 градусов.
Со среды, 17 октября, в регионе будет господствовать антициклон, который обеспечит солнечную и достаточно спокойную погоду фактически на всей территории края. Небольшие осадки возможны только в северных районах Приморья. Однако к концу рабочей недели начнётся изменение холодной воздушной массы, вторгшейся за фронтами и распространившейся над краем. В связи с этим днём станет теплее, а ночи по-прежнему будут прохладными.
Ко всему прочему, заметили синоптики, уровень и температура воды в реках Приморья продолжают снижаться.