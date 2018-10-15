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Posted 15 октября 2018, 04:21

Published 15 октября 2018, 04:21

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Приморцам пора готовиться к холодному дыханию осени

15 октября 2018, 04:21
В ближайшие дни во Владивостоке будет солнечно и прохладно. Однако на этой неделе Приморье вновь ощутит холодное дыхание осени, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», в понедельник и вторник, 15 и 16 октября, погода в регионе будет неустойчивой. Над регионом пройдёт высотный вихрь. В это время по краю возможны небольшие или умеренные осадки. Температурный фон ночью составит −5… +7 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +6… +13 градусов.

В краевом центре при температуре +5… +8 градусов небольшие осадки возможны в ночь на вторник, 16 октября. Днём воздух прогреется до +9… +12 градусов.

Со среды, 17 октября, в регионе будет господствовать антициклон, который обеспечит солнечную и достаточно спокойную погоду фактически на всей территории края. Небольшие осадки возможны только в северных районах Приморья. Однако к концу рабочей недели начнётся изменение холодной воздушной массы, вторгшейся за фронтами и распространившейся над краем. В связи с этим днём станет теплее, а ночи по-прежнему будут прохладными.

Ко всему прочему, заметили синоптики, уровень и температура воды в реках Приморья продолжают снижаться.

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