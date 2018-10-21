Тройной кульбит на приморской трассе исполнила Toyota Probox

Posted 21 октября 2018, 09:31
Published 21 октября 2018, 09:31
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Дорожно-транспортное происшествие с участием минивэна случилось в посёлке Раздольное. Автомобиль двигался в направлении Владивостока. На одном из затяжных поворотов машину занесло и на всей скорости она спикировала в кювет. Перевернувшись несколько раз, Probox приземлился на четыре колеса, заняв положение поперёк дороги.
В момент аварии помимо водителя в автомобиле находилась его жена и внучка. После такого кульбита машину искорёжило до неузнаваемости, по всей вероятности, она не подлежит восстановлению. Лишь по счастливой случайности никого из людей не зажало в салоне. Возможно, что ремни безопасности спасли экипажу жизнь, так как всё содержимое салона оказалось раскидано на десятки метров вокруг.
На помощь к оказавшимся в беде людям поспешили случайные очевидцы. В срочном порядке на место происшествия прибыла карета скорой помощи. Медики диагностировали пожилой женщине сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Для дальнейшего лечения её госпитализировали в одну из местных больниц. Остальные участники аварии отделались лёгкими ушибами и испугом. За разбитым автомобилем приехал эвакуатор: машина не только потеряла внешнюю привлекательность, но и способность самостоятельного передвижения.