Тройной кульбит на приморской трассе исполнила Toyota Probox

В момент аварии помимо водителя в автомобиле находилась его жена и внучка. После такого кульбита машину искорёжило до неузнаваемости, по всей вероятности, она не подлежит восстановлению. Лишь по счастливой случайности никого из людей не зажало в салоне. Возможно, что ремни безопасности спасли экипажу жизнь, так как всё содержимое салона оказалось раскидано на десятки метров вокруг.