Всё плохо: на Приморье обрушатся два снегопада подряд

Однако главное ухудшение погоды ожидается в конце недели. На край выйдет активный южный циклон. За дождём вполне вероятен и мокрый снег, особенно на перевалах. На территорию Приморья вторгнется холодная воздушная масса арктического происхождения. Из-за этого в регионе сильно похолодает. По данным синоптиков на предстоящие выходные — 27 и 28 октября — температура воздуха может понизиться до −6 градусов. В воскресенье, 28 октября, снег может наблюдаться на большей части края.