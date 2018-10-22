Всё плохо: на Приморье обрушатся два снегопада подряд

Posted 22 октября 2018, 03:36
Published 22 октября 2018, 03:36
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Октябрь подарил жителям Приморья много тёплых, солнечных дней. Однако, по данным портала «Примпогода», синоптическая ситуация в ближайшее время резко поменяется.
Во вторник, 23 октября, на юге Приморья пройдут грозовые дожди. Их вызовет холодный атмосферный фронт. По мере его прохождения с запада на восток, дожди распространятся на весь край. Ко всему прочему, температурный фон немного понизится.
Однако главное ухудшение погоды ожидается в конце недели. На край выйдет активный южный циклон. За дождём вполне вероятен и мокрый снег, особенно на перевалах. На территорию Приморья вторгнется холодная воздушная масса арктического происхождения. Из-за этого в регионе сильно похолодает. По данным синоптиков на предстоящие выходные — 27 и 28 октября — температура воздуха может понизиться до −6 градусов. В воскресенье, 28 октября, снег может наблюдаться на большей части края.
«Не исключено, что в самом конце месяца на Приморский край выйдет ещё один активный циклон. Вслед за приличными дождями может пойти и приличный снег. Вполне вероятно, что к концу месяца снежным покровом будет охвачена большая часть нашего края. Исключением может быть только побережье», — сказал Борис Кубай.
Начальник «Примгидромета» посоветовал всем жителем края подготовить зимнюю одежду и обувь, а автомобилистам — поменять резину в течение нынешней недели.
К слову, во вторник, 16 октября, в Приморском крае выпал первый снег. Осадки накрыли север региона –Красноармейский район, село Мельничное.