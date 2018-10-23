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Posted 23 октября 2018, 06:36

Published 23 октября 2018, 06:36

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

В Приморье благоустроили центральную площадь одного из городов

23 октября 2018, 06:36
Центральную площадь благоустроили в приморском ЗАТО Фокино. Об этом сообщают РИА «Восток-Медиа». Реконструировали территорию в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В администрации города отметили, что подрядчики выполнили очень большой объём работ: замена бордюры, асфальтирование тротуаров, монтировка освещения, установка скамеек и урн, а также озеленение зоны отдыха. Помимо этого специалисты усовершенствовали и систему ливневой канализации. Теперь территория надёжно защищена от подтоплений во время сильных дождей.

Все работы по благоустройству завершены, а по обновлённой площади уже гуляют жители и гости ЗАТО Фокино.

К слову, проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в крае с 2017 года и рассчитан на шесть лет. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Под программу попали города и посёлки с населением больше тысячи человек. Директор краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко отметила, что в Приморье уже приведены в порядок многие общественные и дворовые территории. В планах обустроить около 500 дворов и более 130 общественных территорий.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что центр семейного отдыха и развлечений «Парк народов мира» планируется построить во Владивостоке. Соответствующее соглашение подписал вице-губернатор Константин Богданенко с одним из резидентов Свободного порта Владивосток

#Новости#Общество#АПК#Фокино
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