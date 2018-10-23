В Приморье благоустроили центральную площадь одного из городов

К слову, проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в крае с 2017 года и рассчитан на шесть лет. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Под программу попали города и посёлки с населением больше тысячи человек. Директор краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко отметила, что в Приморье уже приведены в порядок многие общественные и дворовые территории. В планах обустроить около 500 дворов и более 130 общественных территорий.