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Posted 24 октября 2018, 05:44

Published 24 октября 2018, 05:44

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

В Приморье выберут новое название для аэропорта «Владивосток»

24 октября 2018, 05:44
Приморцы голосуют за новое название международного аэропорта «Владивосток». Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа». На выбор предложены 10 имён выдающихся жителей края.

Список людей, внёсших большой вклад в развитие Приморья, сформировали представители Общественной палаты края. Именем одного из них и будет называться воздушная гавань Приморья.

Так, приморцам предлагают выбрать среди имён Николай Муравьев-Амурский, Владимир Арсеньев, Николай Игнатьев, Михаил Янковский, Николай Кузнецов, Степан Макаров, Александр Фадеев, Анна Щетинина, Геннадий Невельской и Илья Лагутенко.

К слову, один человек может проголосовать только один раз. Голосование будет проходить на сайте великиеимена.рф или через социальные сети «В контакте», «Одноклассники». Также есть вариант отправлять свои варианты с помощью SMS-сообщений на короткий номер или путём заполнения анкет в печатных изданиях, на волонтёрских постах, расположенных на железнодорожных вокзалах и в аэропортах, на борту самолетов.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в четверг, 11 октября, стартовал проект «Великие имена России». На пресс-конференции эксперты рассказали о том, для чего он появился. В рамках программы «Великие имена России» новые имена получат 45 эаропортов по всей России. Директор владивостокского Объединенного музея им. В.К. Арсеньева Виктор Шалай предлагает назвать аэропорт во Владивостоке именем генерала-губернатора Николая Муравьева-Амурского. Об этом сообщает ТАСС.

#Новости#Общество#Голосование#Международный аэропорт
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