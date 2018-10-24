В Приморье выберут новое название для аэропорта «Владивосток»

Posted 24 октября 2018, 05:44
Published 24 октября 2018, 05:44
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Список людей, внёсших большой вклад в развитие Приморья, сформировали представители Общественной палаты края. Именем одного из них и будет называться воздушная гавань Приморья.
Так, приморцам предлагают выбрать среди имён Николай Муравьев-Амурский, Владимир Арсеньев, Николай Игнатьев, Михаил Янковский, Николай Кузнецов, Степан Макаров, Александр Фадеев, Анна Щетинина, Геннадий Невельской и Илья Лагутенко.
К слову, один человек может проголосовать только один раз. Голосование будет проходить на сайте великиеимена.рф или через социальные сети «В контакте», «Одноклассники». Также есть вариант отправлять свои варианты с помощью SMS-сообщений на короткий номер или путём заполнения анкет в печатных изданиях, на волонтёрских постах, расположенных на железнодорожных вокзалах и в аэропортах, на борту самолетов.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в четверг, 11 октября, стартовал проект «Великие имена России». На пресс-конференции эксперты рассказали о том, для чего он появился. В рамках программы «Великие имена России» новые имена получат 45 эаропортов по всей России. Директор владивостокского Объединенного музея им. В.К. Арсеньева Виктор Шалай предлагает назвать аэропорт во Владивостоке именем генерала-губернатора Николая Муравьева-Амурского. Об этом сообщает ТАСС.