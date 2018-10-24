В Приморье выберут новое название для аэропорта «Владивосток»

К слову, один человек может проголосовать только один раз. Голосование будет проходить на сайте великиеимена.рф или через социальные сети «В контакте», «Одноклассники». Также есть вариант отправлять свои варианты с помощью SMS-сообщений на короткий номер или путём заполнения анкет в печатных изданиях, на волонтёрских постах, расположенных на железнодорожных вокзалах и в аэропортах, на борту самолетов.