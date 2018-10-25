Олег Кожемяко всерьёз взялся за здоровье приморцев

Олег Кожемяко отметил, что на данный момент по всему краю сохраняется тенденция нехватки кадров в системе здравоохранения. В большинстве своём это связано не только с недостаточными зарплатами, но и с отсутствием оборудования: многие молодые специалисты не хотят работать, поскольку не могут реализовать свои способности на деле. К слову, такая проблема встречается как в малых медучреждениях, так и в крупных клиниках.