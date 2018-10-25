Олег Кожемяко всерьёз взялся за здоровье приморцев

Posted 25 октября 2018, 13:10
Published 25 октября 2018, 13:10
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Олег Кожемяко отметил, что на данный момент по всему краю сохраняется тенденция нехватки кадров в системе здравоохранения. В большинстве своём это связано не только с недостаточными зарплатами, но и с отсутствием оборудования: многие молодые специалисты не хотят работать, поскольку не могут реализовать свои способности на деле. К слову, такая проблема встречается как в малых медучреждениях, так и в крупных клиниках.
«Безусловно, здесь потребуются кардинальные меры для того, чтобы повысить привлекательность специалистов первичного звена. Сейчас мы разработали комплекс мер, которые позволят привлекать кадры. В ближайшее время они поступят в Законодательное собрание. Как бы ни было тяжело, нужно понять, что если мы дальше будем бездействовать, то ситуация ухудшится», - подчеркнул Олег Кожемяко.
На данный момент в крае продолжается процесс информатизации здравоохранения, которая до сего момента не дошла до северных районов Приморья. Врио губернатора подчеркнул, что модернизация должна затронуть каждый ФАП, амбулаторию и участковую больницу региона.
«Такие задачи стоят перед властями уже достаточно давно. Руководству здравоохранения должно быть стыдно за то, что они весьма затянули этот процесс», - высказался глава региона.
К слову, совсем недавно Кожемяко побывал в Пожарском районе, где первым делом посетил местную больницу. В ходе рабочей поездки он распорядился открыть здесь специализированное сосудистое отделение.
«Мы переговорили с министром здравоохранения и с председателем правительства. Власти страны готовы финансировать, готовы покрывать задолженности медучреждений. Мы же, в свою очередь, готовы также переходить на сметное финансирование, добавлять деньги из краевого бюджета на реализацию всех задач», - отметил в своём выступлении Олег Кожемяко.
Для повышения привлекательности власти Приморья планируют организовать доплаты до 500 тысяч рублей для специалистов первичного звена. Более того, для врачей введут частичную компенсацию коммунальных услуг, выделят деньги для съёма служебного жилья.
«Специалисты, имеющие дополнительные квалификации и стаж, будут получать доплаты к зарплате. Разница обусловлена фактором отдалённости: чем севернее территория – тем больше коэффициент выплат», - рассказал глава региона.
Помимо прочего, администрация края направила деньги на закупку оборудования в медучреждения Приморья. В скором времени в больницах появятся современные флюорографы, маммографы, аппараты УЗИ. Это позволит регулярно проводить диспансеризацию, качественную диагностику и лечение. В планах также строительство новых поликлиник, хирургических корпусов, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, и, что не менее важно, обеспечение их широкополосным интернетом.
«Мы будем стараться сделать так, чтобы население почувствовало изменения. Каждый наш шаг будет давать в этом отношении какие-то положительные результаты. Ваше мнение в этом вопросе особенно важно, ведь только зная проблему изнутри её можно решить. Я уверен, что совместными усилиями, опираясь на наши внутренние желания, опираясь на потребности населения, мы обязательно сдвинем ситуацию в положительное русло», - обратился к главврачам врио губернатора Олег Кожемяко.
С подобной позицией согласились и врачи. Потребность в коллективном решении проблем здравоохранения особенно чувствуется в районах края, где энтузиазм молодых специалистов и опыт врачей со стажем образуют сообщество единомышленников, объединённых идеей создать достойное медицинское обслуживание в крае, не уступающие по качеству столичному уровню.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что тему развития здравоохранения и поддержки медицинских специалистов Олег Кожемяко обсудил с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Одна из главных проблем, которая сложилась в Приморье, – закредитованность медицинских учреждений. Для решения этого вопроса Олег Кожемяко обратился с просьбой выделить Приморскому краю 1,7 миллиарда рублей.