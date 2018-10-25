В Приморье пропала лодка с рыбаками

Posted 25 октября 2018, 07:32
Published 25 октября 2018, 07:32
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Сообщение о том, что в районе озера Ханка Приморского края, окрестности села Степное перевернулась лодка с людьми на борту поступило на пульт оперативного дежурного Владивостокского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в среду, 24 октября. По предварительной информации известно, что четверо мужчин не смотря на сильный ветер, дождь и большую волну поехали на лодке проверять рыболовные сети и перевернулись. В результате происшествия двоим мужчинам, удалось спастись, судьба остальных целые сутки оставалась неизвестной.
В район происшествия направились спасатели поисков-спасательного подразделения Владивостокского филиала ДВРПСО МЧС России города Спасск-Дальний. В ходе поисковых работ при обследовании береговой линии озера протяженностью 10 километров тело одного из пострадавших обнаружено, эвакуировано с базы отдыха на лодке и передано сотрудникам полиции. Поиски второго пострадавшего продолжились.
В четверг, 25 октября, стало известно, что специалисты обнаружили тело и второго рыбака без признаков жизни.