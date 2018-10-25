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Posted 25 октября 2018, 07:32

Published 25 октября 2018, 07:32

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

В Приморье пропала лодка с рыбаками

25 октября 2018, 07:32
Сюжет
Происшествие
В Приморье перевернулась лодка с рыбаками, сообщает РИА «Восток-Медиа». Два человека успели спастись и самостоятельно добрались до берега, ещё двое мужчин спасатели достали из воды спустя сутки.

Сообщение о том, что в районе озера Ханка Приморского края, окрестности села Степное перевернулась лодка с людьми на борту поступило на пульт оперативного дежурного Владивостокского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в среду, 24 октября. По предварительной информации известно, что четверо мужчин не смотря на сильный ветер, дождь и большую волну поехали на лодке проверять рыболовные сети и перевернулись. В результате происшествия двоим мужчинам, удалось спастись, судьба остальных целые сутки оставалась неизвестной.

В район происшествия направились спасатели поисков-спасательного подразделения Владивостокского филиала ДВРПСО МЧС России города Спасск-Дальний. В ходе поисковых работ при обследовании береговой линии озера протяженностью 10 километров тело одного из пострадавших обнаружено, эвакуировано с базы отдыха на лодке и передано сотрудникам полиции. Поиски второго пострадавшего продолжились.

В четверг, 25 октября, стало известно, что специалисты обнаружили тело и второго рыбака без признаков жизни.

#Новости#Рыбаки#Происшествие#Озеро#ГУ МЧС России#Ханка
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