В Приморье пропала лодка с рыбаками

Сообщение о том, что в районе озера Ханка Приморского края, окрестности села Степное перевернулась лодка с людьми на борту поступило на пульт оперативного дежурного Владивостокского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в среду, 24 октября. По предварительной информации известно, что четверо мужчин не смотря на сильный ветер, дождь и большую волну поехали на лодке проверять рыболовные сети и перевернулись. В результате происшествия двоим мужчинам, удалось спастись, судьба остальных целые сутки оставалась неизвестной.