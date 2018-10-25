Юный приморец сломал себе жизнь, увлекшись наркозакладками

Posted 25 октября 2018, 13:44
Published 25 октября 2018, 13:44
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Как это часто бывает, уголовное дело началось с того, что сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Артему остановили для проверки молодого человека. При досмотре у него обнаружили 12 свертков с веществом, похожим на наркотик.
На место вызвали следственно-оперативную группу. Полицейские изъяли вещество и направили его в экспертно-криминалистический центр.
17-летнего жителя Артема доставили в отдел, где он признался в содеянном. Синтетические наркотики молодой человек намеревался разложить в тайниках-закладках, за это ему полагалось вознаграждение.
Криминалистическое исследование показало, что изъятое является наркотиком синтетического ряда общей массой 4,6 граммов, то есть крупный размер.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотиков». Санкция статьи предусматривает до восьми лет строгого режима. Между тем, заказчики «закладчика» пока останутся безнаказанными. Ведь наркоторговля сейчас организована таким образом, что закладчики не подозревают, на кого работают, так же, как потребители не знают, у кого покупают.