Юный приморец сломал себе жизнь, увлекшись наркозакладками

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотиков». Санкция статьи предусматривает до восьми лет строгого режима. Между тем, заказчики «закладчика» пока останутся безнаказанными. Ведь наркоторговля сейчас организована таким образом, что закладчики не подозревают, на кого работают, так же, как потребители не знают, у кого покупают.