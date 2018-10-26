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Posted 26 октября 2018, 02:28

Published 26 октября 2018, 02:28

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

Часть одной из центральных улиц Владивостока временно перекроют

26 октября 2018, 02:28
Сюжет
Ограничение движения
Участок улицы Прапорщика Комарова будет закрыт для движения до 31 октября. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В районе улицы Прапорщика Комарова от домов № 45а до дома № 52 ведётся ремонт ливневой системы канализации. В связи с этим специалисты приняли решение временно ограничить движение и парковку транспортных средств. Ограничение будет действовать до 23:59 часов среды, 31 октября. Эту информацию официально подтвердили в городском управлении дорог и благоустройства.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в центре Владивостока полностью перекрыли одну из важных трасс. Так, утром четверга, 18 октября, в районе улицы Пограничная, 4 специалисты перекрыли проезжую часть. Две полосы движения оказались недоступны для проезда. Автомобилистам приходилось пересекать две сплошные линии и выезжать на полосу, предназначенную для встречного движения, чтобы объехать раскопанный участок дороги. На какой срок рабочие перекрыли трассу – пока неизвестно. Однако уже несколько дней одну из полос на данном участке трассы открыли для движения, оставив перекрытой только левую часть дороги.

Также, по данным пресс-службы администрации Владивостока, с понедельника, 15 октября, по 11 ноября во Владивостоке будет перекрыт дорожный проезд в районе дома № 6 на улице Суханова. Здесь специалисты КГУП «Приморский водоканал» проведут работы по перекладке аварийного водопровода. Объехать ремонтируемый участок можно будет по улицам Суханова и Уборевича.

#Новости#Общество#Ограничение движения
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