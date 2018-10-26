Часть одной из центральных улиц Владивостока временно перекроют

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в центре Владивостока полностью перекрыли одну из важных трасс. Так, утром четверга, 18 октября, в районе улицы Пограничная, 4 специалисты перекрыли проезжую часть. Две полосы движения оказались недоступны для проезда. Автомобилистам приходилось пересекать две сплошные линии и выезжать на полосу, предназначенную для встречного движения, чтобы объехать раскопанный участок дороги. На какой срок рабочие перекрыли трассу – пока неизвестно. Однако уже несколько дней одну из полос на данном участке трассы открыли для движения, оставив перекрытой только левую часть дороги.