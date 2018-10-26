Часть одной из центральных улиц Владивостока временно перекроют

Posted 26 октября 2018, 02:28
Published 26 октября 2018, 02:28
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
В районе улицы Прапорщика Комарова от домов № 45а до дома № 52 ведётся ремонт ливневой системы канализации. В связи с этим специалисты приняли решение временно ограничить движение и парковку транспортных средств. Ограничение будет действовать до 23:59 часов среды, 31 октября. Эту информацию официально подтвердили в городском управлении дорог и благоустройства.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в центре Владивостока полностью перекрыли одну из важных трасс. Так, утром четверга, 18 октября, в районе улицы Пограничная, 4 специалисты перекрыли проезжую часть. Две полосы движения оказались недоступны для проезда. Автомобилистам приходилось пересекать две сплошные линии и выезжать на полосу, предназначенную для встречного движения, чтобы объехать раскопанный участок дороги. На какой срок рабочие перекрыли трассу – пока неизвестно. Однако уже несколько дней одну из полос на данном участке трассы открыли для движения, оставив перекрытой только левую часть дороги.
Также, по данным пресс-службы администрации Владивостока, с понедельника, 15 октября, по 11 ноября во Владивостоке будет перекрыт дорожный проезд в районе дома № 6 на улице Суханова. Здесь специалисты КГУП «Приморский водоканал» проведут работы по перекладке аварийного водопровода. Объехать ремонтируемый участок можно будет по улицам Суханова и Уборевича.