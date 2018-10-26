Потерпевшего крушение военного летчика спасли на Курилах

Posted 26 октября 2018, 12:16
Published 26 октября 2018, 12:16
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
На побережье одного из Курильских островов прошли учения по поиску и эвакуации летчика.
По замыслу мероприятия летательный аппарат совершил жесткую посадку, координаты были запеленгованы по радиомаяку пилота. Кроме того, поступила информация, что в районе условной нештатной ситуации действует диверсионно-разведывательная группа «противника».
На поиски выдвинулась воздушная поисково-штурмовая группа на вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор». Экипажи вертолетов обнаружили пилота и под прикрытием военнослужащих эвакуировали его.
В завершение учений огнем из стрелкового оружия с борта вертолетов личный состав группы отработал уничтожение вражеских диверсантов.