vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября 2018, 12:16

Published 26 октября 2018, 12:16

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Потерпевшего крушение военного летчика спасли на Курилах

26 октября 2018, 12:16
Сюжет
Происшествие
На Курилах экипажи армейской авиации Восточного военного округа эвакуировали летчика, попавшего в условную нештатную ситуацию, пишет РИА «Восток-Медиа».

На побережье одного из Курильских островов прошли учения по поиску и эвакуации летчика.

По замыслу мероприятия летательный аппарат совершил жесткую посадку, координаты были запеленгованы по радиомаяку пилота. Кроме того, поступила информация, что в районе условной нештатной ситуации действует диверсионно-разведывательная группа «противника».

На поиски выдвинулась воздушная поисково-штурмовая группа на вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор». Экипажи вертолетов обнаружили пилота и под прикрытием военнослужащих эвакуировали его.

В завершение учений огнем из стрелкового оружия с борта вертолетов личный состав группы отработал уничтожение вражеских диверсантов.

#Новости#Сахалинская область#Происшествие#Авиация#Армия#Вертолётная авиация#Учения#Курильские острова#Курилы#Военная авиация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика