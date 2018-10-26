«Пуск» на ДВ: высокие технологии с ноткой творчества

Posted 26 октября 2018, 06:55
Published 26 октября 2018, 06:55
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Световые шоу, электронная музыка и необычные региональные разработки создаются участниками мероприятия при помощи световых, цифровых и проекционных технологий, рассказывает РИА «Восток-Медиа».
Из года в год, проект, созданный в 2014 году главным специалистом дирекции технологического предпринимательства ДВФУ Екатериной Беляевой, набирает обороты.
Четыре года назад пилотный фестиваль проекта порадовал красочными свето-видеоинсталляциями более 700 зрителей. Тогда на стенах запрошенной школы кампуса ДВФУ ожили персонажи сказки шведской писательницы Сельмы Лагерлеф. В интерактивном арт-проекте-2014 приняли участие 17 молодых специалистов.
Второй фестиваль, прошедший в кампусе ДВФУ в 2015 году, подарил гостям мероприятия возможность исследовать открытый корсмос. Сингулярности, планеты, космические шаттлы и млечный путь отразили в 25 инсталляциях 35 талантливых участников.
В 2016 году, при помощи аудиовизуальных технологий, специалисты некоммерческого фестиваля «Пуск» на один вечер подарили новую жизнь одному из старейших архитектурных творений Владивостока - дворцу Антонио Михе.
Арт-инсталляциями на тему «Будущее рядом» гости наслаждались под электронное музыкальное сопровождение талантливых музыкантов. Четвертый фестиваль «Пуск-2017» и вовсе отличился грандиозным размахом. Более шести тысяч зрителей собрались посмотреть на 30 арт-инсталляций, созданных 165-ю участниками.
Интересные архитектурно-технологические решения, представленные на фестивале, отражали прототипы объектов городской среды Владивостока. В образовательной части мероприятия приняли участие специально приглашенные эксперты: дизайнер, сооснователь студии Mathrioshka Эдуард Хайман, инженер и программист систем, основанных на данных Вадим Смахтин и городской географ из Москвы Екатерина Серова.
«За 5 лет своего существования и 4 грандиозных фестиваля, проект «Пуск» вышел на принципиально новый уровень. Сегодня в нашей команде состоят лучшие представители инженерной мысли, а наши проекты с каждым годом становятся все глобальней и зрелищней», - рассказывает бессменный организатор мероприятия, директор НКО «Де-фриз» Екатерина Беляева.
Екатерина отметила, что «Пуск» не остановиться на достигнутом. Необычным проектом заинтересовались молодые специалисты из Кореи, Японии и Тайваня. Качество арт-технологических разработок постоянно растет, с каждым днем рождаются и воплощаются в жизнь новые креативные идеи.
Стоит отметить, что в 2017 году на организацию технологического фестиваля автономная некоммерческая организация «Де-фриз», команду которой, к слову, составляет активная молодёжь, получила президентский грант более 2 миллионов рублей.
«Конечно, поддержка на федеральном уровне очень важна для нас. Особо приятно, что из 970 проектов, представленных в конкурсе, мы заняли 76 место. Именно благгодаря гранту мы смогли сделать мероприятия с бОльшим размахом, привезти лучших экспертов, привлечь самых крутых участников», - делится организатор проекта.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что вице-губернатор Приморья Дмитрий Братыненко встретился с представителями приморских некоммерческих организаций. В ходе встречи директор организации «Де-фриз» Екатерина Беляева рассказала о проекте «Пуск», который прошёл в рамке фестиваля технологического искусства.
Материал подготовлен в рамках проекта «Общественное проДВижение» при поддержке администрации Приморского края.