«Пуск» на ДВ: высокие технологии с ноткой творчества

«За 5 лет своего существования и 4 грандиозных фестиваля, проект «Пуск» вышел на принципиально новый уровень. Сегодня в нашей команде состоят лучшие представители инженерной мысли, а наши проекты с каждым годом становятся все глобальней и зрелищней», - рассказывает бессменный организатор мероприятия, директор НКО «Де-фриз» Екатерина Беляева.