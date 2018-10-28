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Posted 28 октября 2018, 01:49

Published 28 октября 2018, 01:49

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Первые отголоски зимы ожидают в некоторых районах Приморья

28 октября 2018, 01:49
Сюжет
Погода
В воскресенье, 28 октября, в некоторых районах Приморья возможны умеренные осадки в виде снега. В отдельных муниципалитах края гололедные явления. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на портал «Примпогода».

Во Владивостоке ожидается погода с небольшими осадками в виде дождя. Ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +6...+8°C.

В Уссурийске в последний выходной на текущей неделе облачно, во второй половине небольшие осадки в виде дождя со снегом. Ветер западный умеренный до сильного, утром слабый. Температура воздуха +7...+9°C.

Возможны небольшие осадки и на территории Находкинского городского округа. Ветер западный умеренный до сильного. Температура воздуха +6...+8°C.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», накануне Красноармейский район Приморья встретил настоящую зиму. Местные жители делятся снимками и видеозаписями снега в соцсетях и советуют готовиться к осадкам другим районам края.

К слову, снег в регионе не стал для местных жителей неожиданностью. О возможной непогоде синоптики предупреждали заранее. Вторая «зимняя» волна ожидается 29-30 октября. Циклон с большими контрастами температур обеспечит в регионе быструю смену фаз осадков. Дождь будет переходить в мокрый снег, а потом – в снег.

Интенсивность снегопада будет усиливаться с юга на север. В Дальнереченском районе может выпасть от 15 до 40 сантиметров снега.

С предупреждении о необходимости как можно скорее «переобуть» автомобили сотрудники ГИБДД выступили ещё неделю назад. Специалисты напомнили о предстоящем ухудшении погоды.

#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Зима
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