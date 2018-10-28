Первые отголоски зимы ожидают в некоторых районах Приморья

К слову, снег в регионе не стал для местных жителей неожиданностью. О возможной непогоде синоптики предупреждали заранее. Вторая «зимняя» волна ожидается 29-30 октября. Циклон с большими контрастами температур обеспечит в регионе быструю смену фаз осадков. Дождь будет переходить в мокрый снег, а потом – в снег.