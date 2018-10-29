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Posted 29 октября 2018, 08:53

Published 29 октября 2018, 08:53

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Температура воздуха в Приморье опустится ниже нуля

29 октября 2018, 08:53
Сюжет
Погода
В ночь с понедельника на вторник, 30 октября, температура воздуха в Приморском крае понизится до минусовых значений. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на портал «Примпогода».

По данным портала, в ближайшие сутки на погоду севера Приморья будет влиять циклон, который смещается над северной половиной Японского моря. Одновременно над центральной частью края будет смещаться тропосферный вихрь, поэтому местами пройдёт небольшой, на севере края умеренный снег, в отдельных районах гололёдные явления. В дневные часы воздух прогреется до +2…+8 °C, на севере около 0 °C. Ночью температура воздуха ожидаются −2…−8 °C, на юге края около 0 °C.

Во Владивостоке в понедельник и вторник будет прохладно, существенных осадков по-прежнему не ожидается. Свежий северо-западный ветер. Ночью температура воздуха около 0 °C, днём +4…+7 °C.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в пятницу, 26 октября, краевая Госавтоинспекция ещё раз напомнила водителям о необходимости как можно скорее «переобуть» автомобили. Ездить на «летней» резине в условиях гололедицы крайне опасно, ведь сцепление колес с дорожным покрытием в разы хуже, соответственно и времени для торможения требуется больше. Кроме того, на высокой скорости машина может попасть в неуправляемый занос, выйти из которого без специальных навыков крайне сложно.

#Новости#Общество#Погода#Зима#Температура
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