Температура воздуха в Приморье опустится ниже нуля

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в пятницу, 26 октября, краевая Госавтоинспекция ещё раз напомнила водителям о необходимости как можно скорее «переобуть» автомобили. Ездить на «летней» резине в условиях гололедицы крайне опасно, ведь сцепление колес с дорожным покрытием в разы хуже, соответственно и времени для торможения требуется больше. Кроме того, на высокой скорости машина может попасть в неуправляемый занос, выйти из которого без специальных навыков крайне сложно.