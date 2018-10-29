В Приморье скоро начнётся потепление

Posted 28 октября 2018, 22:29
Published 28 октября 2018, 22:29
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
По данным портала «Примпогода», в понедельник, 29 октября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае сохраняется переменная облачность. В северных районах возможны небольшие и умеренные осадки (снег, местами снег с дождём) . В отдельных районах будут наблюдаться гололедные явления. Умеренный до сильного ветер подует с юго-запада. Воздух прогреется до +1... +10 градусов.
Температура воды в Амурском заливе составит +13, в заливе Посьета +12, в бухте Находка +12 градусов. Во Владивостоке понедельник будет облачным, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер усилится. Столбики термометров максимум поднимутся до +4... +6 градусов.
Во вторник, 30 октября, атмосферное давление над краем начнёт расти, однако небольшой снег местами ещё сохранится. Температурный фон существенно не изменится. В середине недели осадки совсем прекратятся, начнётся потепление.
Во Владивостоке значения минимальных температур понизятся до 0… +2 градусов, максимальных до +6… +8 градусов. В среду в краевом центре станет немного теплее.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в субботу, 27 октября, в Красноармейском районе Приморского края выпал снег. К слову, снег в регионе не стал для местных жителей неожиданностью. О возможной непогоде синоптики предупреждали заранее.