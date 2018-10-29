В Приморье скоро начнётся потепление

По данным портала «Примпогода», в понедельник, 29 октября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае сохраняется переменная облачность. В северных районах возможны небольшие и умеренные осадки (снег, местами снег с дождём) . В отдельных районах будут наблюдаться гололедные явления. Умеренный до сильного ветер подует с юго-запада. Воздух прогреется до +1... +10 градусов.