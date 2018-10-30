Приморцы стали чаще отказываться от реальных денег

Жители Приморья всё чаще стали отказывать от наличной оплаты покупок. По данным на первое июля 2018 года пользователи уже совершили около 124 миллионов операций с помощью банковских карт. За аналогичный период в прошлом году таких операций было всего 68 миллионов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации Дальневосточного главного управления Банка России, в Приморье в торгово-сервисной сети пользователи при помощь безналичной оплаты расплатились на сумму более 100 миллиардов рублей. Это на 38 % больше аналогичного периода прошлого года. Средний чек по таким операциям снизился со 109 рублей до 101 рубля. С увеличением количества безналичных платежей приморцы стали чаще отказываться от банкоматов. Вместе с этим почти на 30 % выросло количество электронных терминалов в крае — в первом полугодии в крае насчитывалось более 31 тысячи банкоматов. Число банковских карт увеличилось на 2 % — свыше 3,3 миллиона, 505 тысяч из которых – карты национальной платёжной системы «Мир». К слову, в ближайшее время в регионе можно будет оплачивать с помощью безналичного расчёта не только покупки в торговых сетях, но в проезд в общественном транспорте. В середине октября во Владивосток поступили терминалы безналичной оплаты. В ближайшее время в автобусах приморской столицы появится оборудование, которое позволит расплачиваться за проезд банковской или транспортной картой, а также при необходимости и наличными.