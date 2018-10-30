Приморцы стали чаще отказываться от реальных денег

Posted 30 октября 2018, 02:01
Published 30 октября 2018, 02:01
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
По информации Дальневосточного главного управления Банка России, в Приморье в торгово-сервисной сети пользователи при помощь безналичной оплаты расплатились на сумму более 100 миллиардов рублей. Это на 38 % больше аналогичного периода прошлого года. Средний чек по таким операциям снизился со 109 рублей до 101 рубля.
С увеличением количества безналичных платежей приморцы стали чаще отказываться от банкоматов.
Вместе с этим почти на 30 % выросло количество электронных терминалов в крае — в первом полугодии в крае насчитывалось более 31 тысячи банкоматов. Число банковских карт увеличилось на 2 % — свыше 3,3 миллиона, 505 тысяч из которых – карты национальной платёжной системы «Мир».
К слову, в ближайшее время в регионе можно будет оплачивать с помощью безналичного расчёта не только покупки в торговых сетях, но в проезд в общественном транспорте.
В середине октября во Владивосток поступили терминалы безналичной оплаты. В ближайшее время в автобусах приморской столицы появится оборудование, которое позволит расплачиваться за проезд банковской или транспортной картой, а также при необходимости и наличными.