Марк был хороший: в пригороде Владивостока автомобиль улетел в кювет

Инцидент случился в четверг, 1 ноября, в тёмное время суток. Как рассказал сам водитель, он двигался за рулём авто марки Toyota Mark II в сторону Зари во Владивосток в крайнем левом ряду. В какой-то момент он потерял управление, и транспортное средство сильно дёрнуло вправо. Toyota Mark II сначала влетел в бордюр тротуара, а после – на всём ходу съехал в кювет. Остановился автомобиль уже в лесу, и то, только благодаря тому, что встретился с деревом.