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Posted 2 ноября 2018, 02:04

Published 2 ноября 2018, 02:04

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Марк был хороший: в пригороде Владивостока автомобиль улетел в кювет

2 ноября 2018, 02:04
Сюжет
ДТП
Серьёзная авария с участие одного автомобиля произошла на трассе в пригороде Владивостока. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Инцидент случился в четверг, 1 ноября, в тёмное время суток. Как рассказал сам водитель, он двигался за рулём авто марки Toyota Mark II в сторону Зари во Владивосток в крайнем левом ряду. В какой-то момент он потерял управление, и транспортное средство сильно дёрнуло вправо. Toyota Mark II сначала влетел в бордюр тротуара, а после – на всём ходу съехал в кювет. Остановился автомобиль уже в лесу, и то, только благодаря тому, что встретился с деревом.

В момент аварии в автомобиле кроме водителя находился ещё и пассажир. Оба члена экипажа лишь отделались ушибами, чего не скажешь о транспортном средстве: Mark II получил серьёзные как механические, так и кузовные повреждения. Вполне вероятно, что после такого кульбита автомобиль и вовсе не подлежит восстановлению: крыша автомобиля буквально вмялась в салон. Естественно, что продолжить движение своим ходом машине уже не удалось.

Чуть позже в социальных сетях появилась информация о том, что парни, находящие в машине, всё же получили серьёзные травмы.

К слову, сам водитель знал, из-за чего произошла авария. По словам молодого человека, в его автомобиле имела техническая неисправность, которая-то и повлияла на движение транспорта. Сам водитель заведомой знал о ней, но всё равно продолжил эксплуатировать транспортное средство.

#Новости#ДТП
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