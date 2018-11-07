Врач из Приморья спасал несуществующих пациентов, а деньги клал себе в карман

По версии следствия, инцидент произошёл в период с октября 2016 года по январь 2017 года. Заместитель главного врача по медицинской части КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ» в Приморье воспользовался служебным положением и похитил деньги из страховых медицинских организаций и фонда обязательного медицинского страхования. Злоумышленник действовал по отработанной схеме: средства были предусмотрены для оплаты каждого случая оказания медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторно-поликлинических условиях, и мужчина попросту придумал 4 353 пациента, которых он, якобы, принял и оказал им неотложную помощь. Далее он передал реестры в работу другим сотрудникам, не осведомленных о недостоверности сведений.