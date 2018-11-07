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Posted 7 ноября 2018, 03:29

Published 7 ноября 2018, 03:29

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Врач из Приморья спасал несуществующих пациентов, а деньги клал себе в карман

7 ноября 2018, 03:29
Сюжет
Мошенничество
В Надеждинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя главного врача районной больницы. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

По версии следствия, инцидент произошёл в период с октября 2016 года по январь 2017 года. Заместитель главного врача по медицинской части КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ» в Приморье воспользовался служебным положением и похитил деньги из страховых медицинских организаций и фонда обязательного медицинского страхования. Злоумышленник действовал по отработанной схеме: средства были предусмотрены для оплаты каждого случая оказания медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторно-поликлинических условиях, и мужчина попросту придумал 4 353 пациента, которых он, якобы, принял и оказал им неотложную помощь. Далее он передал реестры в работу другим сотрудникам, не осведомленных о недостоверности сведений.

В результате фигурант уголовно дела похитил денежные средства из двух страховых организаций и фонда обязательного медицинского страхования – ГУ ТФОМС ПК – на общую сумму свыше 2 миллионов 300 рублей, из которых пользование он получил почти 390 тысяч рублей. Деньги мужчина потратил по собственному усмотрению.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя главного врача по медицинской части КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ». Он обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Новости#Общество#Мошенничество#Уголовное дело#Врачи#Следственный комитет
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