В Приморье мужчина украл у своего соседа мототехнику

Инцидент произошёл в селе Корсаковка. В дежурную часть полиции по городу Уссурийску обратился местный 27-летний житель, который заявил о краже мотовездехода марки LONCIN LX250ATV-F и мотоцикла марки RASER RC200-GY8. По его словам, вечером он поставил транспортные средства во дворе дома, а утром их на месте уже не оказалось. Причинённый ущерб молодой человек оценил в 142 тысячи рублей.