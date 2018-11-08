В Приморье мужчина украл у своего соседа мототехнику

Posted 8 ноября 2018, 02:18
Published 8 ноября 2018, 02:18
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Инцидент произошёл в селе Корсаковка. В дежурную часть полиции по городу Уссурийску обратился местный 27-летний житель, который заявил о краже мотовездехода марки LONCIN LX250ATV-F и мотоцикла марки RASER RC200-GY8. По его словам, вечером он поставил транспортные средства во дворе дома, а утром их на месте уже не оказалось. Причинённый ущерб молодой человек оценил в 142 тысячи рублей.
Прибывшие на место происшествия полицейские осмотрели двор потерпевшего и опросили возможных очевидцев кражи.
Чуть позже похищенный транспорт правоохранители обнаружили недалеко от дома владельца техники в чужом сарае. По подозрению в совершении преступления полиция задержала местного 36-летнего жителя. В отделении он признался в содеянном, а пропавшее имущество вернулось обратно к заявителю.
По данным пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, следственное подразделение отдела полиции возбудило уголовное дело по признакам кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину. Теперь житель села Корсаковка может лишиться свободы на срок до пяти лет. К слову, ранее фигурант уголовного дела уже был судим за преступления имущественного характера.