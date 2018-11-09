В Приморье стартовал конкурс грантов для некоммерческих организаций

Posted 9 ноября 2018, 02:00
Published 9 ноября 2018, 02:00
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
– Павел Евгеньевич, есть ли предварительные итоги года по развитию НКО в Приморье?
– На протяжении года в крае велась планомерная работа вместе с социально-ориентированными некоммерческими организациями по ряду направлений. В первую очередь, это участие НКО в различных конкурсах и грантах. Отличные показатели имеются у Приморья по итогу конкурса президентских грантов. В первом конкурсе приняло участие 66 проектов от организаций, 14 из которых выиграли. Для участия во втором конкурсе от края подали 80 заявок, из которых победили 32. Важно отметить, что в среднем по России победило чуть более 20 процентов проектов, в то время как в Приморском крае 40 процентов. По итогу двух конкурсов в Дальневосточном федеральном округе наш регион, несомненно, первый.
– Эти результаты выше, чем в прошлом году?
– Да. Если рассматривать данный вопрос в денежном эквиваленте, то за 2017 год проекты НКО в сумме за два конкурса выиграли 65 миллионов рублей. В этом году только по итогам второго конкурса организации получат поддержку в районе 65 миллионов рублей. Всего за год НКО предоставят около 90 миллионов рублей.
Отмечу, что мы улучшили свои позиции не только на Дальнем Востоке, но и на территории России.
– Есть ли у Приморья планы по работе в данном направлении на следующий год?
– Конечно, мы надеемся, что в 2019 году удастся совершить некий прорыв. На данный момент мы пробуем заложить в бюджет края деньги на наш региональный конкурс грантов для социально-ориентированных некоммерческих организаций. Сумма по количеству превышает денежные средства, которые направлялись ранее. В скором времени наши предложения на этот счёт рассмотрит Законодательное собрание Приморья.
– Когда стартует региональный конкурс грантов для НКО?
– Конкурс этого года уже объявлен. На данный момент идёт приём заявок, который продлится до 16 ноября. Подведение итогов состоится в декабре.
– Есть ли какие-то рекомендации для участников конкурса? Как вывести свой проект в число победителей?
– Отмечу, что в этом году мы поменяли критерии оценки. В первую очередь, мы будем оценивать качество и актуальность проектов, чем какие-либо прежние заслуги некоммерческих организаций.
Недавно мы провели обучающий семинар, участие в котором приняли представители 45 некоммерческих организаций, однако мы рассчитываем на то, что в конкурсе поучаствует большее количество НКО.
– Что касается добровольчества в Приморье. Как поддерживается это движение на уровне краевой администрации?
– Врио губернатора Олег Кожемяко не просто поддерживает, а настаивает на том, чтобы финансирование в этом сегменте увеличилось. Неоднократно глава региона высказывался на совещаниях о том, что он всенепременно за инициативное бюджетирование. Это такое направление, когда деньги выделяются на инициативные проекты, которые продвигают сами жители Приморья. Это очень важно, потому что благодаря таким проектам исполняется тот «социальный заказ», который порой не могут закрыть органы исполнительной власти в силу своих возможностей. Поэтому наша задача помочь местным НКО, создать условия для плодотворной работы.
– Пару слов о статистике. Сколько на сегодняшний день в Приморье некоммерческих организаций? Их количество за последнее время выросло или же наоборот уменьшилось?
– Согласно реестру Министерства юстиции России, в регионе у нас числятся 3 149 организаций. Более 2,5 тысяч из них являются социально-ориентированными. Тем не менее, активную деятельность ведут не все. Если говорить о тех, с которыми мы взаимодействуем на постоянной основе, то активных будет около 350. Здесь очень важна работа просветительская, чтобы направить всех тех, кто хочет работать, в правильное русло. Отмечу, что для этого у нас активно работают ресурсные центры. Благодаря этому в дальнейшем мы увидим, как активистов в данном сегменте станет гораздо больше.