В Приморье стартовал конкурс грантов для некоммерческих организаций

– На протяжении года в крае велась планомерная работа вместе с социально-ориентированными некоммерческими организациями по ряду направлений. В первую очередь, это участие НКО в различных конкурсах и грантах. Отличные показатели имеются у Приморья по итогу конкурса президентских грантов. В первом конкурсе приняло участие 66 проектов от организаций, 14 из которых выиграли. Для участия во втором конкурсе от края подали 80 заявок, из которых победили 32. Важно отметить, что в среднем по России победило чуть более 20 процентов проектов, в то время как в Приморском крае 40 процентов. По итогу двух конкурсов в Дальневосточном федеральном округе наш регион, несомненно, первый.