Детёныша краснокнижного хищника «выбросили» на улицу в Приморье

У специалистов нацпарка до сих пор нет информации о том, где именно нашли котёнка люди и как они смогли его приручить. Однако они предполагают, что редкого хищника отняли у матери и решили оставить в качестве домашнего питомца. Вскоре, познакомившись поближе с его характером, люди явно захотели от него избавиться. Именно поэтому он оказался возле ворот нацпарка в селе Барабаш Хасанского района Приморья.