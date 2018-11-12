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Posted 12 ноября 2018, 03:32

Published 12 ноября 2018, 03:32

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Детёныша краснокнижного хищника «выбросили» на улицу в Приморье

12 ноября 2018, 03:32
К визит-центру национального парка «Земля леопарда» неизвестные подкинули леопардового котенка, который занесён в Международную Красную книгу и в региональную Красную книгу Приморского края. Сотрудники нацпарка предоставили подопечному не только клетку, но и дали ему имя, сообщает РИА «Восток-Медиа».

У специалистов нацпарка до сих пор нет информации о том, где именно нашли котёнка люди и как они смогли его приручить. Однако они предполагают, что редкого хищника отняли у матери и решили оставить в качестве домашнего питомца. Вскоре, познакомившись поближе с его характером, люди явно захотели от него избавиться. Именно поэтому он оказался возле ворот нацпарка в селе Барабаш Хасанского района Приморья.

Сотрудники парка смогли не только за считанные дни найти клетку и корм для животного, но и придумать ему имя. Подопечного называют Барабаш – по названию села, где его обнаружили.

«Единственным правильным решением, которое в данном случае приняли люди, стала передача кота специалистам – без посторонней помощи он скорее всего бы не выжил. У него нет опыта охоты, что критично для полугодовалого кота. Поэтому нам придётся создавать специальные условия, чтобы он смог реализовать свои естественные поведенческие потребности: искать добычу и охотиться», – рассказала инженер-исследователь национального парка «Земля леопарда» Екатерина Блидченко.

Сейчас подопечный чувствует себя хорошо и уже предпринимает первые попытки охоты на живую добычу – маленьких перепелок. Специалисты следят за формированием у него навыков самостоятельной жизни. После всех проверок и наблюдений специалисты более подробно смогут рассказать, когда кот сможет вернуться в дикую природу.

К слову, в Приморье специалисты часто сталкиваются со случаями браконьерства и недобросовестного обращения с животными. Так, на прошлой неделе в центре реабилитации тигров и других редких животных появился новый подопечный. Это гималайский медвежонок, который на протяжении определённого времени жил в маленькой для него клетке рядом с людьми.

Во время зимней спячки за медвежонком будут следить специалисты. Окончательное решение о том, где будет проживать гималайский медведь весной, будет принято только после того, как специалисты пронаблюдают за поведением зверя.

#Видео#Владивосток#Хасанский район
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