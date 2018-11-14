Депутаты Приморья рассмотрели поправки к закону о транспортном налоге

Таким образом, на льготу может претендовать один из родителей (приёмных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей) в многодетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Приморском крае, и зарегистрированной в качестве многодетной семьи на территории Приморского края, в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя не свыше 150 лошадиных сил или одного грузового автомобиля с мощностью двигателя не свыше 150 лошадиных сил, или одного автобуса с мощностью двигателя не свыше 200 лошадиных сил, а также граждане, относящиеся к категории детей Великой Отечественной войны в соответствии с законодательством Приморского края, в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя не свыше 150 лошадиных сил или одного грузового автомобиля с мощностью двигателя не свыше 150 лошадиных сил, или одного мотоцикла (мотороллера).