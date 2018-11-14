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Posted 14 ноября 2018, 04:03

Published 14 ноября 2018, 04:03

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Депутаты Приморья рассмотрели поправки к закону о транспортном налоге

14 ноября 2018, 04:03
Сюжет
Законопроект
Проект закона Приморского края «О внесении изменений в статью 6 Закона Приморского края «О транспортном налоге» рассмотрел комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Депутаты уже рассматривали законопроект, внесённый врио губернатора Олегом Кожемяко, на октябрьском заседании Заксобрания в первом чтении. Об этом заявил председатель профильного комитета краевого парламента Галуст Ахоян. Планируется, что изменения коснутся социальной помощи многодетным семьям и гражданам категории «дети войны» - законопроект освобождает их от транспортного налога при соблюдении определённых условий. Ко второму чтению в законопроект поступили две поправки. Так, льгота по транспортному налогу предоставляется многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Приморском крае. К слову, в первом чтении льгота предусматривалась только для многодетных семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в Приморском крае. В связи с этим семей, получателей льготы, станет больше. Ещё одно изменение – закон будет распространять действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. Ранее предлагалось, что с 1 января 2019 года.

Таким образом, на льготу может претендовать один из родителей (приёмных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей) в многодетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Приморском крае, и зарегистрированной в качестве многодетной семьи на территории Приморского края, в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя не свыше 150 лошадиных сил или одного грузового автомобиля с мощностью двигателя не свыше 150 лошадиных сил, или одного автобуса с мощностью двигателя не свыше 200 лошадиных сил, а также граждане, относящиеся к категории детей Великой Отечественной войны в соответствии с законодательством Приморского края, в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя не свыше 150 лошадиных сил или одного грузового автомобиля с мощностью двигателя не свыше 150 лошадиных сил, или одного мотоцикла (мотороллера).

#Новости#Экономика#Транспорт#Депутаты#Законопроект#Налоги
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