Депутаты Приморья рассмотрели поправки к закону о транспортном налоге

Posted 14 ноября 2018, 04:03
Published 14 ноября 2018, 04:03
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Депутаты уже рассматривали законопроект, внесённый врио губернатора Олегом Кожемяко, на октябрьском заседании Заксобрания в первом чтении. Об этом заявил председатель профильного комитета краевого парламента Галуст Ахоян. Планируется, что изменения коснутся социальной помощи многодетным семьям и гражданам категории «дети войны» - законопроект освобождает их от транспортного налога при соблюдении определённых условий. Ко второму чтению в законопроект поступили две поправки. Так, льгота по транспортному налогу предоставляется многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Приморском крае. К слову, в первом чтении льгота предусматривалась только для многодетных семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в Приморском крае. В связи с этим семей, получателей льготы, станет больше. Ещё одно изменение – закон будет распространять действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. Ранее предлагалось, что с 1 января 2019 года.
Таким образом, на льготу может претендовать один из родителей (приёмных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей) в многодетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Приморском крае, и зарегистрированной в качестве многодетной семьи на территории Приморского края, в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя не свыше 150 лошадиных сил или одного грузового автомобиля с мощностью двигателя не свыше 150 лошадиных сил, или одного автобуса с мощностью двигателя не свыше 200 лошадиных сил, а также граждане, относящиеся к категории детей Великой Отечественной войны в соответствии с законодательством Приморского края, в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя не свыше 150 лошадиных сил или одного грузового автомобиля с мощностью двигателя не свыше 150 лошадиных сил, или одного мотоцикла (мотороллера).