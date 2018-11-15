Целый пакет социально-направленных законов принял приморский парламент

Депутаты единогласно приняли инициативу в трёх чтениях. Разногласий у народных избранников не возникло. Следующий законопроект «О предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций Приморского края» также был радушно встречен депутатами. Константин Межонов объяснил пункты, которые помогут привлечь в край учителей в самое ближайшее время. Для выпускников вузов и колледжей, которые в течение трёх лет после окончания учёбы пришли на работу в краевые и муниципальные организации в Приморье, установят «подъёмные» от 230 до 800 тысяч рублей, а также ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей в течение первого года работы. Законопроекты предусматривают для молодых специалистов 50-процентную компенсацию расходов на оплату съёмного жилья.