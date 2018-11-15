Целый пакет социально-направленных законов принял приморский парламент

Posted 15 ноября 2018, 04:51
Published 15 ноября 2018, 04:51
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Первым законом, который одобрили приморские парламентарии, стала инициатива Олега Кожемяко «Об обеспечении бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края».
Законопроект значительно расширяет число детей, которые смогут бесплатно питаться во время пребывания в школе. Помимо школьников, обучающихся в младшей школе с первого по четвёртый класс, возможность бесплатно поесть в школе теперь будет и у учеников старших классов из многодетных, а также малообеспеченных семей. Для детей-инвалидов и учащихся с ограниченными возможностями здоровья установят двухразовое питание. Все приморские школьники младших классов дополнительно к завтракам с первого декабря будут получать молоко или кисломолочные продукты. Игорь Чемерис, выступая с содокладом, призвал коллег-депутатов единогласно голосовать за принятие инициативы.
«Сегодня мы принимаем историческую инициативу, которая обсуждалась нами много лет. Комитет с радостью поддержал инициативу и предлагает принять её в первом чтении», – сказал Игорь Чемерис.
Депутаты единогласно приняли инициативу в трёх чтениях. Разногласий у народных избранников не возникло. Следующий законопроект «О предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций Приморского края» также был радушно встречен депутатами. Константин Межонов объяснил пункты, которые помогут привлечь в край учителей в самое ближайшее время. Для выпускников вузов и колледжей, которые в течение трёх лет после окончания учёбы пришли на работу в краевые и муниципальные организации в Приморье, установят «подъёмные» от 230 до 800 тысяч рублей, а также ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей в течение первого года работы. Законопроекты предусматривают для молодых специалистов 50-процентную компенсацию расходов на оплату съёмного жилья.
Денежные выплаты предусмотрены в законе и для наставников, которые будут получать ежемесячную доплату в размере 5 тысяч рублей. Ещё одна мера поддержки распространяется на всех педагогических работников – раз в три года им будут компенсировать 25 процентов фактических расходов стоимости путёвки на санаторно-курортное лечение, но не более 15 тысяч рублей. Депутаты единогласно поддержали законодательную инициативу в трёх чтениях.
Положительным изменениям подвергнется краевой закон о социальной поддержке льготных категорий граждан. По инициативе Олега Кожемяко приморцам, страдающим хронической почечной недостаточностью, которым требуется гемодиализ, в том числе лицам, сопровождающим инвалидов I группы и детей до 18 лет, компенсируют стоимость проезда к месту лечения, они будут получать компенсацию без ограничений количества поездок. Кроме того, данный законопроект устанавливает меры социальной поддержки для врачей, медицинских и педагогических работников, проживающих в городах Приморского края. Данная категория граждан будет получать ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Кроме того, депутаты рассмотрели поправки в закон «О защите прав граждан РФ, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирного дома на территории Приморского края и чьи права нарушены». Новая редакция предусматривает единовременную денежную выплату гражданам, включённым в краевой реестр пострадавших участников долевого строительства.
Ранее на выездном заседании комитета Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан при участии Олега Кожемяко и спикера Законодательного собрания края Александра Ролика депутаты подробно прорабатывали все вышеупомянутые инициативы. Александр Ролик отметил, что на рассмотрение депутатов выносится беспрецедентное для Приморья количество социальных законопроектов, большая часть из которых внесена лично главой Приморского края Олегом Кожемяко.
Напомним, ранее Олег Кожемяко уже инициировал принятие не менее важного для региона закона «О детях войны». В конце ноября на Законодательном Собрании будет рассмотрен вопрос о возвращении прямых выборов глав районов и городов, а также будет принят бюджет на 2019 год уже с правками Кожемяко в рамках его социальных инициатив.