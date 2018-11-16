Жить по понятиям: камчатцы хотят дать отпор коллекторским агентствам

Posted 16 ноября 2018, 01:14
Published 16 ноября 2018, 01:14
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как рассказывают «Новые Известия», депутат отметил, что граждане периодически звонят ему лично и рассказывают о своих намерениях.
«Звонят и говорят: «Михаил Леонидович, мы вот сегодня всё утро обсуждаем создание отрядов самообороны. Долги-то у всех почти. Но если придут последнее отбирать, мы встретим». А что я должен людям сказать в ответ? Реакция-то правильная, другой и ожидать не стоило», − поделился депутат.
Пучковский также отметил, что передавать дело в руки «бандитским или полубандитским структурам» недопустимо.
«Есть суд, полиция, прокуратура. На кой чёрт мы их всех содержим? Ну, если вся эта армия в погонах не справляется — ну, давайте их разгоним? Отменим Конституцию, наймём бандитов и будем жить по понятиям. Люди так и говорят — если государство хочет жить по понятиям, будет ему по понятиям», — отметил Пучковский.
Помимо прочего, депутат обратился к вопросу об уровне жизни и отметил, что в краевой столице благосостояние людей немного выше, чем в других городах региона. От безнадёжности люди оставляют свой дом и переезжают, местные коммунальные компании пользуются офшорными счетами, нормальная работа на полуострове отсутствует. Михаил Пучковский уверен, что существование коллекторских фирм поддерживает Государственная дума.
Известно, что долги за услуги ЖКХ в России превысили 500 миллиардов рублей. Например, сахалинских должников переселяют из квартир в общежития.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что депутат Михаил Пучковский прискакал на очередное заседание на коне. Свой поступок он объяснил просто – обслуживание обычной машины ему просто не по карману.