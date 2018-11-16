Жить по понятиям: камчатцы хотят дать отпор коллекторским агентствам

«Есть суд, полиция, прокуратура. На кой чёрт мы их всех содержим? Ну, если вся эта армия в погонах не справляется — ну, давайте их разгоним? Отменим Конституцию, наймём бандитов и будем жить по понятиям. Люди так и говорят — если государство хочет жить по понятиям, будет ему по понятиям», — отметил Пучковский.