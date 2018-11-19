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Posted 19 ноября 2018, 11:42

Published 19 ноября 2018, 11:42

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Восточные сладости с дымком: пожарным пришлось тушить популярное кафе в Хабаровске

19 ноября 2018, 11:42
Сюжет
Происшествие
Популярное кафе «Восточные сладости», расположенное в центре Хабаровска, 19 ноября пришлось спасать сотрудникам МЧС. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», в заведении, расположенном на Волочаевской, загорелась вытяжка. К счастью владельцев, пламя удалось быстро сбить.

По сообщению очевидцев, огонь охватил вентиляционную систему, расположенную на внешней стороне здания. Сотрудники заведения попытались самостоятельно справиться с возгоранием, однако усилия оказались тщетными. Лишь по счастливой случайности языки пламени не перекинулись на припаркованный поблизости автомобиль.

Тревожный вызов в дежурную часть собрал на месте происшествия специалистов МЧС России по Хабаровскому краю. В режиме повышенной готовности по указанному адресу приехали сразу пять специализированных машин. Однако помощь такого количества тяжёлой техники не понадобилась. Открытое горение удалось локализовать спустя несколько минут. Благодаря оперативным действиям пожарных обошлось без большого материального ущерба и пострадавших.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о пожаре в одноимённом кафе, расположенного между Калинина и Серышева. Тогда специалистам быстро удалось справиться с небольшим очагом возгорания. По словам местных жителей, в общепите тоже горела вытяжка. Также агентство писало о серьёзном чрезвычайном происшествии в столице Приморского края. Огонь охватил кафе, расположенное на четвёртом этаже торгового комплекса. На ликвидацию последствий происшествия специалистам понадобилось больше 10 часов.

#Новости#Хабаровский край#Спасатели#Происшествие#Пожарно-спасательная часть
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