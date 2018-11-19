Восточные сладости с дымком: пожарным пришлось тушить популярное кафе в Хабаровске

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о пожаре в одноимённом кафе, расположенного между Калинина и Серышева. Тогда специалистам быстро удалось справиться с небольшим очагом возгорания. По словам местных жителей, в общепите тоже горела вытяжка. Также агентство писало о серьёзном чрезвычайном происшествии в столице Приморского края. Огонь охватил кафе, расположенное на четвёртом этаже торгового комплекса. На ликвидацию последствий происшествия специалистам понадобилось больше 10 часов.