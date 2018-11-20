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Posted 20 ноября 2018, 11:56

Published 20 ноября 2018, 11:56

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Сухой закон: молодым бурятам могут запретить покупать выпивку

20 ноября 2018, 11:56
Сюжет
Алкоголь
Молодым жителям Бурятии вскоре могут запретить покупать алкогольную продукцию. Правительство республики на днях рассмотрит возможность повышения возрастного ценза для приобретения горячительных напитков, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Слушания о запрете продажи алкоголя бурятам, не достигшим 21 года, пройдут в Улан-Удэ, в рамках поддержания общественной инициативы «Закон 21». Инициатива разработана командой федерального проекта «Трезвая Россия», направлена на укрепление здоровья нации. В связи с пагубными действиями алкоголя на молодой организм, планируется увеличить возрастной ценз для его покупки. Стоит отметить, что инициативу ранее поддержал Минздрав России, однако разговоры, слушания и обсуждения пока не привели к изданию соответствующего закона в стране. Не исключено, что Бурятия первой примет «сухой закон» для молодёжи.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что правительство хочет оградить молодёжь от алкоголя и табака, поэтому власти также рассматривают увеличение возрастного ценза покупателей в России.

#Новости#Общество#Дальний Восток#Алкоголь#Молодёжная политика#Бурятия
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