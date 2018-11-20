Сухой закон: молодым бурятам могут запретить покупать выпивку

Слушания о запрете продажи алкоголя бурятам, не достигшим 21 года, пройдут в Улан-Удэ, в рамках поддержания общественной инициативы «Закон 21». Инициатива разработана командой федерального проекта «Трезвая Россия», направлена на укрепление здоровья нации. В связи с пагубными действиями алкоголя на молодой организм, планируется увеличить возрастной ценз для его покупки. Стоит отметить, что инициативу ранее поддержал Минздрав России, однако разговоры, слушания и обсуждения пока не привели к изданию соответствующего закона в стране. Не исключено, что Бурятия первой примет «сухой закон» для молодёжи.