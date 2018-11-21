Кибер-мошенник грамотно облапошил доверчивых жителей Сахалина

Почти четверть миллиона рублей удалось заработать 23-летнему уроженцу Тульской области на жителях Сахалина. Молодой человек, проживающий в Холмске, размещал в Интернете объявление о продаже животных, техники, мебели и других предметов, пользующихся покупательским спросом. Когда потенциальный покупатель звонил продавцу, то тот убеждал оппонента в необходимости задатка. Особо доверчивые граждане переводили всю сумму целиком. На этом общение с потребителями заканчивалось. Естественно, что оплаченный товар парень не предоставлял.