Кибер-мошенник грамотно облапошил доверчивых жителей Сахалина

Posted 21 ноября 2018, 14:31
Published 21 ноября 2018, 14:31
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Почти четверть миллиона рублей удалось заработать 23-летнему уроженцу Тульской области на жителях Сахалина. Молодой человек, проживающий в Холмске, размещал в Интернете объявление о продаже животных, техники, мебели и других предметов, пользующихся покупательским спросом. Когда потенциальный покупатель звонил продавцу, то тот убеждал оппонента в необходимости задатка. Особо доверчивые граждане переводили всю сумму целиком. На этом общение с потребителями заканчивалось. Естественно, что оплаченный товар парень не предоставлял.
Найти злоумышленника удалось благодаря оперативникам группы по противодействию мошенничествам Управления уголовного розыска сахалинского УМВД совместно со специалистами отдела «К» БСТМ УМВД. По сообщению пресс-службы ведомства, уже доказана причастность парня к 20 липовым сделкам. Ущерб от деятельности умельца оценивается в 240 тысяч рублей. При этом в грязных продажах оказалась замешана и сожительница обвиняемого. Девушке также предстоит ответить за пособничество по закону. Главному фигуранту уголовного дела грозит до 5 лет тюрьмы. Парень уже вернул потерпевшим часть похищенных денег.
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что в Приморье интернет-мошенник почти два года зарабатывал на местных жителях. Мужчина размещал на популярном ресурсе объявления с выгодными предложениями в сфере строительства. Набрав клиентов, получив деньги и заключив фиктивные договора, делец исчезал.