Горе-отец продал новую квартиру на Сахалине из-за долга по алиментам

Горе-отец скрывался от приставов, не желая оплачивать алименты на содержание собственного ребёнка, который находится в детском доме. По решению суда житель Корсаковского района должен был выплачивать 1/4 часть всех видов доходов, однако родитель всячески игнорировал закон. Более того, как часто бывает в таких ситуациях, у сахалинца не оказалось официального трудоустройства, оформленной недвижимости и даже счёта в банке. Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области неоднократно наведывались к мужчине и даже наложили арест на имущество. Но это не принесло результатов. По сообщению пресс- службы ведомства, не сдвинули дело с мёртвой точки запрет на выезд за границу и обязательные часы работы. В итоге в отношении злостного неплательщика было возбуждено уголовное дело. Желая избежать наказания, мужчина скрылся, поэтому был объявлен в федеральный розыск.