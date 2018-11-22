Горе-отец продал новую квартиру на Сахалине из-за долга по алиментам

Posted 22 ноября 2018, 09:46
Published 22 ноября 2018, 09:46
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Горе-отец скрывался от приставов, не желая оплачивать алименты на содержание собственного ребёнка, который находится в детском доме. По решению суда житель Корсаковского района должен был выплачивать 1/4 часть всех видов доходов, однако родитель всячески игнорировал закон. Более того, как часто бывает в таких ситуациях, у сахалинца не оказалось официального трудоустройства, оформленной недвижимости и даже счёта в банке. Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области неоднократно наведывались к мужчине и даже наложили арест на имущество. Но это не принесло результатов. По сообщению пресс- службы ведомства, не сдвинули дело с мёртвой точки запрет на выезд за границу и обязательные часы работы. В итоге в отношении злостного неплательщика было возбуждено уголовное дело. Желая избежать наказания, мужчина скрылся, поэтому был объявлен в федеральный розыск.
Алиментщика удалось найти спустя два месяца. Осознавая возможные последствия, мужчина решил продать новую «двушку», которую за неизвестные заслуги получил от местной администрации. С продажи приватизированного имущества, отец смог полностью рассчитаться с долгом перед сыном. На момент совершения сделки мужчина задолжал за содержание мальчика 600 тысяч рублей.
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что житель Хабаровска, также уклоняющийся от оплаты алиментов, заплатил долг, поработав дворником. Обязательные работы в виде очистки улиц мужчине пришлись не по нраву. Другая злостная неплательщица из Комсомольска-на-Амуре отказалась от отработки долга. Задолжавшая ребёнку около полумиллиона рублей была арестована. Правда наказание оказалось довольно мягким, нерадивая родительница получила всего двое суток.