В Хабаровске уголовник похитил все накопления пенсионера и спустил деньги в казино

82-летний житель Хабаровска обратился в полицию, когда понял, что его новый знакомый выкрал с банковских счетов все отложенные деньги. По сообщению пресс-службы Управления МВД России по Хабаровскому краю, мужчина познакомился с мошенником во дворе. За короткое время злоумышленник смог расположить к себе пожилого человека. Уже спустя час беседы дедушка был готов занять аферисту 30 тысяч рублей, а позже и вовсе пустил незнакомца к себе пожить. За время пребывания в квартире пенсионера, мужчина под разными предлогами брал сотовый телефон хозяина квартиры, а также ключи от жилища. После внезапного исчезновения приятеля, потерпевший узнал, что с его банковских счетов пропало около полутора миллиона рублей.