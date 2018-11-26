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Posted 26 ноября 2018, 11:13

Published 26 ноября 2018, 11:13

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

В Хабаровске уголовник похитил все накопления пенсионера и спустил деньги в казино

26 ноября 2018, 11:13
Сюжет
Пенсионеры
Хабаровские полицейские задержали закоренелого преступника, которого подозревают в серии мошеннических действий. Мужчина неоднократно втирался в доверие к пенсионерам, после чего похищал их деньги. У последней жертвы злоумышленник выкрал с банковских счетов 1,5 миллиона рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

82-летний житель Хабаровска обратился в полицию, когда понял, что его новый знакомый выкрал с банковских счетов все отложенные деньги. По сообщению пресс-службы Управления МВД России по Хабаровскому краю, мужчина познакомился с мошенником во дворе. За короткое время злоумышленник смог расположить к себе пожилого человека. Уже спустя час беседы дедушка был готов занять аферисту 30 тысяч рублей, а позже и вовсе пустил незнакомца к себе пожить. За время пребывания в квартире пенсионера, мужчина под разными предлогами брал сотовый телефон хозяина квартиры, а также ключи от жилища. После внезапного исчезновения приятеля, потерпевший узнал, что с его банковских счетов пропало около полутора миллиона рублей.

Задержать подозреваемого удалось сотрудникам уголовного розыска хабаровского УМВД совместно с коллегами из отдела полиции №8. Полицейские установили, что мужчина уже имел судимость за аналогичные преступления. Более того, 32-летний мошенник буквально этим летом освободился из тюрьмы, отсидев срок за 16 краж у пенсионеров. Во время разбирательства сотрудники органов внутренних дел выяснили, что помимо доверчивого дедушки, преступник успел нажиться ещё на 4 пожилых людях. Лёгкие деньги злоумышленник успел потратить, проиграв их в виртуальных казино Биробиджана.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что в Приморском крае полицейские задержали 23-летнего парня, который среди бела дня ограбил пенсионера. Молодой человек по-соседски зашёл в квартиру дедушки, после чего потерпевший обнаружил пропажу денег.

#Новости#Хабаровский край#Пенсионеры#Происшествие#Мошенник#Грабитель#Воры
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