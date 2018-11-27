Экс-глава амурского села пойдёт под суд за любовь к муниципальному имуществу

История с тяжёлой техникой началась 5 лет назад, когда ещё действующий глава одного из сёл Октябрьского района купил автогрейдер марки «ДЗ-143». По сообщению пресс-службы УМВД России по Амурской области, спецтехника приобреталась на бюджетные деньги, но осталась на хранении у чиновника. Более того, до настоящего момента право собственности на грейдер так и не зарегистрировано за администрацией. При этом полицейские установили, что семья главы муниципального образования распоряжалась машиной по собственному усмотрению, оказывая за деньги услуги для местных организаций. Специалисты оценили ущерб от действий подозреваемого почти в 400 тысяч рублей. В настоящий момент продолжается расследование уголовного дела.