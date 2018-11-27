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Posted 27 ноября 2018, 09:33

Published 27 ноября 2018, 09:33

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Экс-глава амурского села пойдёт под суд за любовь к муниципальному имуществу

27 ноября 2018, 09:33
Бывшего главу амурского села обвиняют в присвоении и растрате бюджетных средств. Чиновник не только не поставил на баланс муниципалитета автогрейдер, ну и умудрился заработать на государственном имуществе, сообщает РИА «Восток-Медиа».

История с тяжёлой техникой началась 5 лет назад, когда ещё действующий глава одного из сёл Октябрьского района купил автогрейдер марки «ДЗ-143». По сообщению пресс-службы УМВД России по Амурской области, спецтехника приобреталась на бюджетные деньги, но осталась на хранении у чиновника. Более того, до настоящего момента право собственности на грейдер так и не зарегистрировано за администрацией. При этом полицейские установили, что семья главы муниципального образования распоряжалась машиной по собственному усмотрению, оказывая за деньги услуги для местных организаций. Специалисты оценили ущерб от действий подозреваемого почти в 400 тысяч рублей. В настоящий момент продолжается расследование уголовного дела.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что в Якутии уволят чиновника, который заказал банкеты и приёмы на миллион рублей. О запланированных массовых гуляньях узнала мэр Якутска Сардана Авксентьева, которая поспешила отменить дорогостоящую закупку и разобраться с подчинённым.

#Новости#Амурская область#Администрация#Растрата#Власть#Чиновники
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