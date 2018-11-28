Молодёжь обменяется опытом на первом Всероссийском форуме в Приморье

Всероссийский молодёжный образовательный форум по многочисленным просьбам перебазируется во Владивосток. Об этом стало известно 28 ноября, на встрече главы Приморского края Олега Кожемяко с руководителем Федерального агентства по делам молодёжи Александром Бугаевым. Просьба о переносе места проведения форума поступила от активистов молодёжных организации. Более того, энтузиасты создали обращение на сайте петиций, которое подписали больше 2000 человек. Основная причина переноса – логистические трудности и большие затраты, из-за которых уменьшается число участников.