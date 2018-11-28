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Posted 28 ноября 2018, 11:44

Published 28 ноября 2018, 11:44

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Молодёжь обменяется опытом на первом Всероссийском форуме в Приморье

28 ноября 2018, 11:44
В 2019 году в Приморском крае впервые пройдёт Всероссийский молодежный образовательный форум. Расширить географию мероприятия удалось благодаря поддержке врио губернатора Приморья Олега Кожемяко. Традиционно площадка для обмена опытом молодёжи разворачивалась в Хабаровске, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Всероссийский молодёжный образовательный форум по многочисленным просьбам перебазируется во Владивосток. Об этом стало известно 28 ноября, на встрече главы Приморского края Олега Кожемяко с руководителем Федерального агентства по делам молодёжи Александром Бугаевым. Просьба о переносе места проведения форума поступила от активистов молодёжных организации. Более того, энтузиасты создали обращение на сайте петиций, которое подписали больше 2000 человек. Основная причина переноса – логистические трудности и большие затраты, из-за которых уменьшается число участников.

По сообщению пресс-службы администрации Приморья, Олег Кожемяко подчеркнул, что мероприятие подобного уровня сможет привлечь молодые кадры в край. По словам врио губернатора, форум служит не только площадкой по обмену опытом, но и позволит лучше узнать Приморье. Не исключено, что в будущем, ребята, которые побывали здесь и вовсе захотят переехать.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи отметил, что в Приморье большое количество ребят вовлечены в волонтёрские движения. Александр Бугаев считает, что проведение федерального мероприятия позволит объединить молодёжь со всей страны и повысить образовательный потенциал приморцев.

РИА «Восток-Медиа» ранее подробно писало всероссийском молодёжном образовательном форуме «Амур», который проходил в Хабаровске.

#Новости#Общество#Дальний Восток#Молодёжная политика
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