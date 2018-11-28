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Posted 28 ноября 2018, 13:24

Published 28 ноября 2018, 13:24

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Психанул: житель Бурятии угнал машину, но решил сознаться

28 ноября 2018, 13:24
Сюжет
Происшествие
28-летний житель Улан-Удэ со злости угнал машину незнакомца. Парень завладел чужим имуществом во время конфликта, однако спустя сутки одумался и явился в полицию. Но совесть не поможет избежать угонщику наказания, сообщает РИА «Восток-Медиа».

История с похищением иномарки развернулась на одной из улиц в посёлке Горького. По сообщению пресс-службы МВД России по Республике Бурятия, подозреваемый рассказал, что возвращался с колонки. Парень от неожиданности уронил одно из ведер с водой, когда мимо промчалась машина. Возмущённый манерой езды, молодой человек направился к частному дому, где остановился водитель, для выяснения отношений. Во время словесной перепалки борец за справедливость сел в чужую машину и попросту уехал на другую улицу. По словам нарушителя, он закрыл машину и ушёл домой, лишь с утра осознав, что не просто проучил гонщика, а сам нарушил закон.

Стоит отметить, что у парня уже есть судимости за грабёж, кражу и даже причинение тяжкого вреда здоровью. Два года назад он вышел из тюрьмы и встал на путь исправления – социализировался, а также нашёл работу. Однако взрывной характер вновь привёл местного жителя к проблемам с законом.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что житель Приморского края угнал автомобиль, чтобы доехать до дома. При этом 32-летний нарушитель уже привлекался за аналогичное преступление.

#Новости#Дальний Восток#Происшествие#Бурятия#Машины#Угон
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