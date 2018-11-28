Психанул: житель Бурятии угнал машину, но решил сознаться

Posted 28 ноября 2018, 13:24
Published 28 ноября 2018, 13:24
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
История с похищением иномарки развернулась на одной из улиц в посёлке Горького. По сообщению пресс-службы МВД России по Республике Бурятия, подозреваемый рассказал, что возвращался с колонки. Парень от неожиданности уронил одно из ведер с водой, когда мимо промчалась машина. Возмущённый манерой езды, молодой человек направился к частному дому, где остановился водитель, для выяснения отношений. Во время словесной перепалки борец за справедливость сел в чужую машину и попросту уехал на другую улицу. По словам нарушителя, он закрыл машину и ушёл домой, лишь с утра осознав, что не просто проучил гонщика, а сам нарушил закон.
Стоит отметить, что у парня уже есть судимости за грабёж, кражу и даже причинение тяжкого вреда здоровью. Два года назад он вышел из тюрьмы и встал на путь исправления – социализировался, а также нашёл работу. Однако взрывной характер вновь привёл местного жителя к проблемам с законом.
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что житель Приморского края угнал автомобиль, чтобы доехать до дома. При этом 32-летний нарушитель уже привлекался за аналогичное преступление.