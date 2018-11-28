Психанул: житель Бурятии угнал машину, но решил сознаться

История с похищением иномарки развернулась на одной из улиц в посёлке Горького. По сообщению пресс-службы МВД России по Республике Бурятия, подозреваемый рассказал, что возвращался с колонки. Парень от неожиданности уронил одно из ведер с водой, когда мимо промчалась машина. Возмущённый манерой езды, молодой человек направился к частному дому, где остановился водитель, для выяснения отношений. Во время словесной перепалки борец за справедливость сел в чужую машину и попросту уехал на другую улицу. По словам нарушителя, он закрыл машину и ушёл домой, лишь с утра осознав, что не просто проучил гонщика, а сам нарушил закон.