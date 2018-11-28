Жителей Приморья запугивают прокурорскими проверками

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в регионе также продолжают бороться с обычными телефонными мошенниками. По данным управления МВД России по Приморскому краю, аферисты, как правило, звонят на телефоны, представляются сотрудниками различных ведомств или силовых структур, сообщают о несчастном случае, который произошёл с родственниками или близкими людьми абонента, а затем просят перечислить деньги для оказания помощи.