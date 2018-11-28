Жителей Приморья запугивают прокурорскими проверками

Posted 27 ноября 2018, 22:52
Published 27 ноября 2018, 22:52
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Ведомство вынудили снова обратиться к жителям края и, прежде всего, к руководителям организаций и предприятий. Неизвестные снова взяли порочить репутацию прокуратуры. Злоумышленники звонят сотрудникам крупных компаний и предпринимателям, представляются работниками прокуратуры и требуют денег.
В частности, мошенники звонят руководителям строительных компаний, представляются должностными лицами прокуратуры и настаивают на встречах для того, что решить какие-то рабочие моменты. При этом предпринимателям, по словам лжепрокуроров, нужно подготовить дорогой алкоголь и перевести крупные суммы денег.
«Подобные телефонные звонки с «деловыми» предложениями от имени представителей органов прокуратуры края с различными требованиями материального характера являются преступными действиями мошенников», – напомнили в ведомстве.
В случае поступления таких предложений жители края всегда могут проверить полученную информацию по телефону 8 (423) 240-62-04.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в регионе также продолжают бороться с обычными телефонными мошенниками. По данным управления МВД России по Приморскому краю, аферисты, как правило, звонят на телефоны, представляются сотрудниками различных ведомств или силовых структур, сообщают о несчастном случае, который произошёл с родственниками или близкими людьми абонента, а затем просят перечислить деньги для оказания помощи.