Борис Кубай: может пойти ледяной дождь, за ним — снег

Борис Кубай пояснил, что каждый из них будет зарождаться южнее другого, тем самым не позволяя друг другу вырастать в более мощный циклон. Вместе с тем начнётся переброс тепла с юга на север. Благодаря этому температура воздуха поднимется до 4 градусов со знаком «плюс». В связи с этим и во Владивостоке, и по всему Приморью ожидается дождь.