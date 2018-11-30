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Posted 30 ноября 2018, 04:15

Published 30 ноября 2018, 04:15

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Борис Кубай: может пойти ледяной дождь, за ним — снег

30 ноября 2018, 04:15
Главный синоптик региона Борис Кубай предупредил об ухудшении погоды в начале новой недели — 3 декабря ожидается дождь, в некоторых районах переходящий в снег, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», в ночь на понедельник, 3 декабря, над акваторией Желтого моря, Корейским полуостровом и территорией Приморья начнёт падать давление перед зарождением серии циклонов-«пятиминуток».

Борис Кубай пояснил, что каждый из них будет зарождаться южнее другого, тем самым не позволяя друг другу вырастать в более мощный циклон. Вместе с тем начнётся переброс тепла с юга на север. Благодаря этому температура воздуха поднимется до 4 градусов со знаком «плюс». В связи с этим и во Владивостоке, и по всему Приморью ожидается дождь.

Днём 3 декабря дождь перейдёт в снег и сохранится до 4 декабря. Во Владивостоке небольшой снег возможен только в ночь на 4 декабря.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на предстоящих выходных жителей края ждёт настоящий погодный сюрприз. В регионе, несмотря на наступление календарной зимы, будет нехарактерно тепло. В южных районах 1 декабря температурный фон будет выше 0 градусов, а 2 декабря — ещё больше.

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