Объездная трасса Владивостока превратилась в каток, движение перекрыто

Также очевидцы сообщили, что ещё один поломавшийся длинномер занял часть полосы в противоположном направлении. Другая авария стала причиной пробки на съезде с низководного моста в сторону Седанки. Свидетели уверяют, что объездная трасса превратилась в настоящий каток, при этом, по словам автомобилистов, накануне полотно было обработано специальным реагентом. Вскоре после череды происшествий сотрудники ДПС перекрыли дорогу от Снеговой пади в сторону Седанки и в обратном направлении.