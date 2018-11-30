Объездная трасса Владивостока превратилась в каток, движение перекрыто

Posted 30 ноября 2018, 09:27
Published 30 ноября 2018, 09:27
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
По сообщениям читателей РИА «Восток-Медиа», транспортный коллапс на объездной трассе начался с аварии в районе поворота на «Дальхимпром». При движении в сторону Патрокла в леера врезался большегруз, в результате ДТП проезд в направлении острова оказался возможен лишь для легковых авто. Естественно, что на трассе быстро образовалась внушительная пробка.
Также очевидцы сообщили, что ещё один поломавшийся длинномер занял часть полосы в противоположном направлении. Другая авария стала причиной пробки на съезде с низководного моста в сторону Седанки. Свидетели уверяют, что объездная трасса превратилась в настоящий каток, при этом, по словам автомобилистов, накануне полотно было обработано специальным реагентом. Вскоре после череды происшествий сотрудники ДПС перекрыли дорогу от Снеговой пади в сторону Седанки и в обратном направлении.
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что в ночь с 30 ноября на 1 декабря в Приморье ожидается сильное ухудшение погодных условий, возможны осадки в виде мокрого снега с дождём. Городская администрация уже подготовилась к ликвидации последствий циклона. По сообщению пресс-службы ведомства, создан необходимый запас противогололёдных материалов, 130 специализированных машин находятся в режиме ожидания.