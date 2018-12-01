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Posted 1 декабря 2018, 06:23

Published 1 декабря 2018, 06:23

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

В Приморье посиделки в гостях обернулись уголовным делом

1 декабря 2018, 06:23
Сюжет
Уголовное дело
Сотрудники полиции задержали жителя Арсеньева, подозреваемого в краже. Об этом сообщает РИА «Восток-медиа».

В полицию с заявлением о краже обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина рассказала, после того, как из её дома ушёл гость, вместе с ним пропали и золотые изделия. По её словам, причинённый ущерб составил 30 тысяч рублей. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшую и возможных очевидцев происшествия.

Чуть позже личность подозреваемого удалось установить. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний местный житель. В отделе полиции он признался в содеянном и рассказал, что похищенные серьги уже успел сдать в ювелирный магазин, расположенный на территории Арсеньева.

По данным пресс-службы МОМВД России «Арсеньевский», следователь возбудил уголовно дело по факту кражи, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину. Теперь нерадивый вор может лишиться свободы на срок до пяти лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным имущественным преступлениям.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в Приморье задержан житель Хабаровского края, подозреваемый в краже из частного домовладения. Инцидент произошёл в селе Воздвиженка. Местный житель заметил, что на территории частного домовладения, расположенного на улице Ленинская, находится посторонний человек, и сообщил об этом в полицию. Мужчина взломал навесной замок деревянной входной двери и проник в дом. После него на месте происшествия побывала и хозяйка дома, которая обнаружила пропажу – деньги и золото. Общая сумма ущерба составила 340 тысяч рублей.

#Новости#Общество#Уголовное дело#Кража#Полиция
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