В Приморье посиделки в гостях обернулись уголовным делом

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в Приморье задержан житель Хабаровского края, подозреваемый в краже из частного домовладения. Инцидент произошёл в селе Воздвиженка. Местный житель заметил, что на территории частного домовладения, расположенного на улице Ленинская, находится посторонний человек, и сообщил об этом в полицию. Мужчина взломал навесной замок деревянной входной двери и проник в дом. После него на месте происшествия побывала и хозяйка дома, которая обнаружила пропажу – деньги и золото. Общая сумма ущерба составила 340 тысяч рублей.